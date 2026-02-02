Эффективное решение: эксперт по безопасности объяснил, как Маск поможет Украине ликвидировать "Шахеды"

Министерство обороны Украины договорилось с компанией SpaceX, которая курирует проект Starlink, об ограничении работы терминалов на подвижных объектах над Украиной, чтобы исключить их использование российскими ударными БпЛА.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук объяснил 24 Каналу, что сложности могут возникнуть с терминалами, которые попали на фронт через волонтеров и гуманитарные организации, поскольку они имеют разный уровень легализации в Украине.

Смотрите также: SpaceX отрезает россиян от Starlink: компания начала борьбу с атаками дронов

Как ограничение Starlink на подвижных объектах влияет на украинские дроны?

Подавить спутниковую связь средствами РЭБ практически невозможно из-за узкого луча сигнала, поэтому Министерство обороны Украины обратилось через дипломатические каналы непосредственно к производителю с предложениями организационных мер, и компания пошла навстречу.

Одним из вариантов защиты стало ограничение работы Starlink на подвижных объектах, что делает невозможным его использование вражескими беспилотниками из-за снижения их скорости. Однако это создает вызовы для украинских морских дронов, которые движутся около 15 километров в час, тогда как вражеские дроны летят значительно быстрее, что позволяет системе различать их.

Эксперт отметил, что даже скоростные поезда Hyundai, которые движутся со скоростью до 160 километров в час, могут быть восприняты системой как движущаяся цель и потерять связь Starlink, поэтому любое организационное решение имеет как преимущества, так и недостатки.

"Я думаю, что инженеры и военные эти вызовы оценивали и пытались их обойти максимально", – сказал Лакийчук.

Поэтому надо регистрировать свой Starlink для того, чтобы система его определяла как тот, что используется украинскими военными, и тогда его не будут выключать.

В Украине используются три типа Starlink:

терминалы, переданы ВСУ американцами;

те, что закупались через гуманитарные организации для регионов;

терминалы от волонтеров из европейских стран.

Из-за разного уровня регистрации и легализации этих устройств для некоторых нововведения создадут сложности.

И военным, и гражданским, которые ими оперируют, например, ГСЧС, надо знать точно алгоритмы перенастройки системы, если вообще это возможно.

Часть из них, будем говорить прямо, для компании являются контрабандными. Те, что собирались волонтерскими усилиями, я думаю, что как раз с ними больше всего вопросов. Могут быть еще какие-то категории, о которых мы не знаем, но по сравнению с той угрозой, которую это устраняет, это допустимый вред,

– подытожил Лакийчук.

Что еще известно о сотрудничестве Минобороны и SpaceX?