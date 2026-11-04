Starlink, Patriot и разведданные: в США могут начать расследование решений Трампа в отношении Украины

Задержки с поставками ракет для украинской ПВО, перебои с разведывательными данными и ограничения в работе спутниковой связи Starlink и Starshield вызвали вопросы у американских законодателей. В Конгрессе хотят выяснить, кто принимал эти решения, были ли они вызваны техническими сбоями и не стояла ли за ними политическая воля администрации Дональда Трампа.

Медиа-советник Razom for Ukraine Остап Яриш в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, какие вопросы могут стать предметом расследований в США и как политическое противостояние в Вашингтоне может повлиять на поддержку Украины.

В США хотят выяснить, почему возникли проблемы с помощью Украине

По словам Яриша, американские законодатели стремятся получить объяснения от представителей администрации Трампа относительно нескольких ситуаций, которые непосредственно повлияли на украинскую оборону.

Законодатели хотят больше узнать о том, как в Пентагоне принимались решения о задержке поставок средств противовоздушной обороны или перебоях с разведданными. Что на самом деле произошло? Действительно ли это была техническая ошибка из-за погодных условий, или за этим стояло другое решение? Думаю, законодатели будут требовать от должностных лиц администрации ответов на эти и другие вопросы,

– отметил он.

Особое внимание в Конгрессе привлекла ситуация со спутниковой связью Starlink и военной системой Starshield, которые используют украинские военные. Яриш подчеркнул, что законодатели хотят разобраться не только в обстоятельствах ограничений, но и в роли владельца SpaceX Илона Маска.

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Что известно об ограничениях Starlink и претензиях к Маску

В октябре украинские военные сообщали о проблемах с доступом к Starshield. По словам украинской стороны, ограничение скорости сказывалось на работе систем на высокоскоростных платформах, в частности на дронах-перехватчиках. Это затрудняло противодействие российским беспилотникам.

Ситуация вызвала противоречивые объяснения относительно того, кто именно принял решение. Илон Маск заявлял, что Starshield находится под контролем правительства США, а ограничения на его использование определяют американские военные и президент.

В то же время Дональд Трамп отрицал, что приказывал ограничивать доступ Украины к системе. На фоне этих событий американские законодатели начали требовать от SpaceX объяснений. В частности, сенатор Ричард Блументаль 22 октября объявил о начале расследования в отношении Starlink и Starshield. Он обратился к Пентагону и Илону Маску с запросами о том, кто имел полномочия ограничивать доступ Украины к этим технологиям и предупреждали ли Киев об изменениях.

Почему задержки с поставками ракет Patriot стали отдельным вопросом

Еще одна проблема, на которую обратили внимание украинские власти и американские законодатели, – задержки с поставками ракет для систем ПВО.

Президент Владимир Зеленский 26 октября заявил, что Украина почти месяц ждала на согласование передачи ракет для Patriot и NASAMS министром обороны США Питом Хэгсетом. Речь шла о боеприпасах, закупленных партнерами Украины в рамках программы PURL. Зеленский подчеркивал, что эти ракеты уже были оплачены союзниками, однако их поставка задерживалась.

Американская сторона отрицала политический характер задержек. А 30 октября главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что поставки по программе PURL продолжаются и задержек с уже оплаченными партиями нет.

В конце октября США также одобрили потенциальную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков для Patriot на сумму 2,1 миллиарда долларов. Их должны профинансировать Канада, Германия и Норвегия. Однако само одобрение продажи еще не означает, что ракеты сразу поступят в Украину.

Могут ли расследования повлиять на дальнейшую помощь Украине

Яриш отметил, что политическая борьба между демократами и республиканцами может затруднить принятие решений о новой помощи Украине. Но Конгресс способен использовать свои полномочия, чтобы блокировать отдельные инициативы президента Трампа.

Если мы окажемся в тупике, когда для новой помощи Украине потребуется двухпартийное большинство в обеих палатах и подпись президента, это может быть сложно,

– пояснил он.

По словам медиа-советника, после промежуточных выборов в США законодатели могут активнее требовать ответов от администрации Трампа. Однако расследования не обязательно приведут к быстрому принятию новых решений в пользу Украины. Поэтому для Киева важно, чтобы вопрос поддержки не стал заложником внутренней политической борьбы в США.