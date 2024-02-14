Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что сейчас будет проблемно ввести санкции против компаний, которые передают Starlink оккупантам.

К теме "Специально для СВО": как оккупанты покупают Starlink у России

Что можно сделать

Как отметил Тизенгаузен, вероятнее всего, россияне покупают Starlink в других странах через "компании-однодневки". Это может быть и в арабских странах, и в Центральной Азии, и в Африке и т.п.

В России довольно большое количество компаний в африканских странах. Вот они могут говорить, что там интернета нет, поэтому покупают Starlink. А затем передают их России. Против кого вводить санкции? Против компании, которая купила 500 Starlink и в тот же день исчезла?

– сказал Тизенгаузен.

Конечно, можно требовать у SpaceX, чтобы там отключили Starlink по линии фронта. Но тогда есть риск, что пропадет связь также и у наших военных. В свое время такие проблемы были во время Харьковской операции в 2022 году.

Вот такие моменты были. Поэтому нужно думать, как с этим бороться. Если отключать по линии фронта – может быть очень опасно. Есть риск, что все сильно неточно будет. Я уверен, что Маск мог бы ввести в своей компании ограничительные меры. К примеру, продавать Starlink компаниям, которые находятся на 1 – 2 – 3 и более лет на рынке,

– отметил Тизенгаузен.

Starlink у оккупантов: коротко