Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що наразі буде проблемно ввести санкції проти компаній, які передають Starlink окупантам.
До теми "Спеціально для СВО": як окупанти купують Starlink у Росії
Що можна зробити
Як наголосив Тизенгаузен, найімовірніше, росіяни купують Starlink в інших країнах через "компанії-одноденки". Це може бути і в арабських країнах, і в Центральній Азії, і в Африці тощо.
У Росії доволі велика кількість компаній в африканських країнах. От вони кажуть, що там інтернету немає, тому купують Starlink. Потім передають їх Росії. Проти кого вводити санкції? Проти компанії, яка купила 500 Starlink і того ж дня зникла?
– сказав Тизенгаузен.
Звісно, можна вимагати в SpaceX, аби там відключили Starlink по лінії фронту. Але тоді є ризик, що пропаде зв'язок також і у наших військових. Свого часу такі проблеми були під час Харківської операції у 2022 році.
Ось такі моменти були. Тому потрібно думати, як з цим боротися. Якщо відключати по лінії фронту – може бути дуже небезпечно. Є ризик, що все сильно неточно буде. Я впевнений, що Маск міг би ввести у своїй компанії обмежувальні заходи. До прикладу, продавати Starlink компаніям, які перебувають на 1 – 2 – 3 і більше років на ринку,
– зазначив Тизенгаузен.
Starlink в окупантів: коротко
- Головне управління розвідки опублікувало перехоплені розмови окупантів, за якими стало зрозуміло, що вони можуть вільно купити Starlink в Росії. Термінали супутникового зв'язку завозять з арабських країн.
- Ілон Маск заявив, що його компанія не продавала прямо чи опосередкована Starlink До Росії. Він також додав, що там "не відключають сигнал до Росії".
- Представник ГУР Андрій Юсов зауважив, що Росія завозить Starlink через треті країни. Окупанти вже використовують їх на лінії фронту більш системно та налагоджено.