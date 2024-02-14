Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що наразі буде проблемно ввести санкції проти компаній, які передають Starlink окупантам.

До теми "Спеціально для СВО": як окупанти купують Starlink у Росії

Що можна зробити

Як наголосив Тизенгаузен, найімовірніше, росіяни купують Starlink в інших країнах через "компанії-одноденки". Це може бути і в арабських країнах, і в Центральній Азії, і в Африці тощо.

У Росії доволі велика кількість компаній в африканських країнах. От вони кажуть, що там інтернету немає, тому купують Starlink. Потім передають їх Росії. Проти кого вводити санкції? Проти компанії, яка купила 500 Starlink і того ж дня зникла?

– сказав Тизенгаузен.

Звісно, можна вимагати в SpaceX, аби там відключили Starlink по лінії фронту. Але тоді є ризик, що пропаде зв'язок також і у наших військових. Свого часу такі проблеми були під час Харківської операції у 2022 році.

Ось такі моменти були. Тому потрібно думати, як з цим боротися. Якщо відключати по лінії фронту – може бути дуже небезпечно. Є ризик, що все сильно неточно буде. Я впевнений, що Маск міг би ввести у своїй компанії обмежувальні заходи. До прикладу, продавати Starlink компаніям, які перебувають на 1 – 2 – 3 і більше років на ринку,

– зазначив Тизенгаузен.

Starlink в окупантів: коротко