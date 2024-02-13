Інформація про те, що російські загарбники використовують термінали супутникового зв'язку Starlink, з'явилася 8 лютого. У мережі навіть публікували світлину, на якій видно окупанта поруч зі Starlink.
Дивіться також Росія використовує Starlink в Україні протягом кількох місяців, – Defence One
"Араби привозять усе"
ГУР МО продовжує збирати докази того, що окупанти використовують термінали Starlink на фронті. Зокрема, нові перехоплені розмови російських військових свідчать про те, що ворог закуповує термінали супутникового зв'язку та все потрібне обладнання в арабських країнах.
Зокрема, один із загарбників пропонує іншому придбати Starlink, аби був "нормальний зв'язок на фронті". Ціна такого питання – 200 тисяч рублів.
Араби привозять усе: дроти, вайфай, роутер,
– запевняє окупанта його співрозмовник.
Російські військові обговорюють, де купити Starlink: дивіться відео
Розвідники раніше також опублікували докази того, що окупанти використовують термінали Starlink. Зокрема, російські загарбники 83 окремої десантно-штурмової бригади збройних сил Росії, яка воює в Донецькій області біля Кліщіївки та Андріївки, нещодавно обговорювали, як "добре працює супутниковий зв'язок".
Росія використовує Starlink на фронті: що відомо
- Російські загарбники використовують термінали Starlink на передовій. Це явище вже набуло системного характеру. У мережі припускають, що окупанти замовляють їх в ОАЕ. Звідти Starlink привозять уже з активованими акаунтами.
- Водночас компанія SpaceX відкидає усі звинувачення. Зокрема, там заявили, що ніколи не продавали та не розміщували продукцію Starlink у Росії. А також додали, що не постачають термінали супутникового зв'язку й до ОАЕ. У SpaceX стверджують, що "отримують усю інформацію про те, що термінал Starlink використовується стороною, яка перебуває під санкціями або є неавторизованим користувачем". Якщо такі випадки фіксуються, то компанія буцімто вживає заходів для дезактивації термінала.
- Водночас у компанії відмовляються коментувати, чи дійсно російські військові можуть використовувати Starlink на окупованих територіях України.
- До речі, Ілон Маск також відкинув усі звинувачення. Він заявив, що ЗМІ, які пишуть про те, що SpaceX продає Росії термінали Starlink, транслюють категоричну неправду. "Наскільки нам відомо, Starlink не продавалися прямо чи опосередковано в Росію", – заявив Маск. Водночас він додав, що супутники Starlink "не відключають сигнал до Росії".