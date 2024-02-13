Информация о том, что российские захватчики используют терминалы спутниковой связи Starlink, появилась 8 февраля. В сети даже публиковали фотографию, на которой видно оккупанта рядом со Starlink.

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"Арабы привозят все"

ГУР МО продолжает собирать доказательства того, что оккупанты используют терминалы Starlink на фронте. В частности, новые перехваченные разговоры российских военных свидетельствуют о том, что враг закупает терминалы спутниковой связи и все необходимое оборудование в арабских странах.

В частности, один из захватчиков предлагает другому приобрести Starlink, чтобы была "нормальная связь на фронте". Цена такого вопроса – 200 тысяч рублей.

Арабы привозят все: провода, вайфай, роутер,

– уверяет оккупанта его собеседник.

Российские военные обсуждают, где купить Starlink: смотрите видео

Разведчики ранее также опубликовали доказательства того, что оккупанты используют терминалы Starlink. В частности, российские захватчики 83 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил России, которая воюет в Донецкой области возле Клещеевки и Андреевки, недавно обсуждали, как "хорошо работает спутниковая связь".

Россия использует Starlink на фронте: что известно