Информация о том, что российские захватчики используют терминалы спутниковой связи Starlink, появилась 8 февраля. В сети даже публиковали фотографию, на которой видно оккупанта рядом со Starlink.
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"Арабы привозят все"
ГУР МО продолжает собирать доказательства того, что оккупанты используют терминалы Starlink на фронте. В частности, новые перехваченные разговоры российских военных свидетельствуют о том, что враг закупает терминалы спутниковой связи и все необходимое оборудование в арабских странах.
В частности, один из захватчиков предлагает другому приобрести Starlink, чтобы была "нормальная связь на фронте". Цена такого вопроса – 200 тысяч рублей.
Арабы привозят все: провода, вайфай, роутер,
– уверяет оккупанта его собеседник.
Российские военные обсуждают, где купить Starlink: смотрите видео
Разведчики ранее также опубликовали доказательства того, что оккупанты используют терминалы Starlink. В частности, российские захватчики 83 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил России, которая воюет в Донецкой области возле Клещеевки и Андреевки, недавно обсуждали, как "хорошо работает спутниковая связь".
Россия использует Starlink на фронте: что известно
- Российские захватчики используют терминалы Starlink на передовой. Это явление уже приобрело системный характер. В сети предполагают, что оккупанты заказывают их в ОАЭ. Оттуда Starlink привозят уже с активированными аккаунтами.
- В то же время компания SpaceX отвергает все обвинения. В частности, там заявили, что никогда не продавали и не размещали продукцию Starlink в России. А также добавили, что не поставляют терминалы спутниковой связи и в ОАЭ. В SpaceX утверждают, что "получают всю информацию о том, что терминал Starlink используется стороной, которая находится под санкциями или является неавторизованным пользователем". Если такие случаи фиксируются, то компания якобы принимает меры для дезактивации терминала.
- В то же время в компании отказываются комментировать, действительно ли российские военные могут использовать Starlink на оккупированных территориях Украины.
- Кстати, Илон Маск также отверг все обвинения. Он заявил, что СМИ, которые пишут о том, что SpaceX продает России терминалы Starlink, транслируют категорическую неправду. "Насколько нам известно, Starlink не продавались прямо или косвенно в Россию", – заявил Маск. В то же время он добавил, что спутники Starlink "не отключают сигнал в Россию".