Starlink, внесенные в "белый список" уже работают, а терминалы россиян заблокированы, – Минобороны
- Украина и SpaceX заблокировали доступ российских войск к Starlink и начали верификацию терминалов.
- Терминалы в Украине из "белого списка" уже работают, верификация продолжается, и списки обновляются ежедневно.
После случаев использования российскими войсками спутниковой связи Starlink Украина совместно с компанией SpaceX ввела ограничения для врага и начала масштабную верификацию терминалов. Первая очередь терминалов в Украине, которые попали в "белый список", уже работают.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
Работают ли терминалы Starlink в Украине?
В Минобороны сообщили, что терминалы Starlink, внесены в так называемый "белый список" в Украине уже работают, тогда как доступ российских пользователей к спутниковой сети заблокирован.
Федоров отметил, что процесс верификации продолжается до сих пор, а списки будут обновляться один раз в сутки.
В ведомстве добавили, что если терминал уже был подан на регистрацию, а он до сих пор не активен, следует подождать – процесс является масштабным и требует времени. Параллельно специалисты работают над тем, чтобы проверка данных происходила в режиме реального времени.
В Минобороны напомнили, гражданские пользователи должны верифицировать свои терминалы Starlink через ЦНАПы. Для юридических лиц вскоре заработает соответствующая функция на портале "Дія".
Наша команда вместе с партнерами оперативно отрабатывает все кейсы. Спасибо военным и командирам, которые оперативно верифицировали свои терминалы. Непрерывность и стабильность связи для фронта критически важна,
– добавил министр обороны.
Почему терминалы Starlink заблокировали в России?
Россияне "спалились" после атак на Украину дронами, которыми управляли благодаря спутниковой связи Starlink. Одни из последних подобных случаев были зафиксированы в конце января. Тогда оккупанты усилили атаки беспилотников на логистические пути на участке Богуслав – Петропавловка, в частности было попадание в гражданский автобус.
После циничных атак Россиян на мирное население с помощью связи Starlink, Минобороны обратилось к SpaceX, чтобы принять немедленные меры.
Основатель компании Илон Маск отмечал, что рад помочь в этой ситуации. Было принято решение ввести в Украине "белый список" для Starlink, что требует верификации терминалов.