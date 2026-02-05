Starlink, внесенные в "белый список" уже работают, а терминалы россиян заблокированы, – Минобороны

После случаев использования российскими войсками спутниковой связи Starlink Украина совместно с компанией SpaceX ввела ограничения для врага и начала масштабную верификацию терминалов. Первая очередь терминалов в Украине, которые попали в "белый список", уже работают.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Смотрите также У россиян на фронтах катастрофа из-за массовых блокировок Starlink

Работают ли терминалы Starlink в Украине?

В Минобороны сообщили, что терминалы Starlink, внесены в так называемый "белый список" в Украине уже работают, тогда как доступ российских пользователей к спутниковой сети заблокирован.

Федоров отметил, что процесс верификации продолжается до сих пор, а списки будут обновляться один раз в сутки.

В ведомстве добавили, что если терминал уже был подан на регистрацию, а он до сих пор не активен, следует подождать – процесс является масштабным и требует времени. Параллельно специалисты работают над тем, чтобы проверка данных происходила в режиме реального времени.

В Минобороны напомнили, гражданские пользователи должны верифицировать свои терминалы Starlink через ЦНАПы. Для юридических лиц вскоре заработает соответствующая функция на портале "Дія".

Наша команда вместе с партнерами оперативно отрабатывает все кейсы. Спасибо военным и командирам, которые оперативно верифицировали свои терминалы. Непрерывность и стабильность связи для фронта критически важна,

– добавил министр обороны.

Почему терминалы Starlink заблокировали в России?