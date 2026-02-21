Польша продолжает финансировать работу почти 30 тысяч терминалов Starlink, – Федоров

Польша продолжит финансовую поддержку работы спутниковых терминалов Starlink на территории Украины. Это обеспечивает стабильную интернет-связь в зоне боевых действий и для критической инфраструктуры.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Что известно о финансировании Польшей работы Starlink?

По словам министра, речь идет о более 29 000 терминалов спутниковой связи, которые были переданы Украине с начала полномасштабного вторжения и продолжают работать благодаря финансированию из польского бюджета.

Несмотря на трудности, наши люди могут оставаться на связи,

– отметил Федоров, поблагодарив министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского и правительства Польши за "непоколебимую поддержку".

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, спутниковый интернет от Starlink является критически важным для работы больниц, школ, объектов критической инфраструктуры и связи в прифронтовых регионах. Он обеспечивает бесперебойную коммуникацию даже во время мощных обстрелов и блэкаутов.

В ведомстве отметили, что Польша остается стратегическим и надежным партнером, который делает весомый вклад в цифровую устойчивость Украины. Благодаря такой поддержке украинцы могут оставаться на связи, координировать действия в сложных условиях боевых действий и поддерживать работу государственных и социальных служб.

