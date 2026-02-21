Польша продолжает финансировать работу почти 30 тысяч терминалов Starlink, – Федоров
- Польша продолжает финансировать работу более 29 000 терминалов Starlink на территории Украины, обеспечивая стабильную интернет-связь в зоне боевых действий.
- Эта спутниковая связь является критически важной для больниц, школ и объектов критической инфраструктуры, особенно во время обстрелов и блэкаутов.
Польша продолжит финансовую поддержку работы спутниковых терминалов Starlink на территории Украины. Это обеспечивает стабильную интернет-связь в зоне боевых действий и для критической инфраструктуры.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Смотрите также Проблем немало: Bloomberg рассказало, как блокировка Starlink для россиян повлияла на фронт
Что известно о финансировании Польшей работы Starlink?
По словам министра, речь идет о более 29 000 терминалов спутниковой связи, которые были переданы Украине с начала полномасштабного вторжения и продолжают работать благодаря финансированию из польского бюджета.
Несмотря на трудности, наши люди могут оставаться на связи,
– отметил Федоров, поблагодарив министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского и правительства Польши за "непоколебимую поддержку".
По данным Министерства цифровой трансформации Украины, спутниковый интернет от Starlink является критически важным для работы больниц, школ, объектов критической инфраструктуры и связи в прифронтовых регионах. Он обеспечивает бесперебойную коммуникацию даже во время мощных обстрелов и блэкаутов.
В ведомстве отметили, что Польша остается стратегическим и надежным партнером, который делает весомый вклад в цифровую устойчивость Украины. Благодаря такой поддержке украинцы могут оставаться на связи, координировать действия в сложных условиях боевых действий и поддерживать работу государственных и социальных служб.
Между тем в России со Starlink не все так сказочно
Эстонская разведка заявила, что ограничение доступа к Starlink и Telegram серьезно усложнили ведение войны для российских войск на фронте. Следствием стало торможение обмена данными внутри армии России.
Эти факторы привели к нарушениям в системе командования. Хотя, по словам Кивиселга, нет признаков полного развала управления армией России, ограничения все же сделали ее действия менее скоординированными.