Отметим, что Starlink и владелец компании Илон Маск заявили, что не планируют лишать украинских военных доступа к системе спутникового интернета. Однако, Украина имеет несколько запасных вариантов, передает 24 Канал со ссылкой на BBC News Украина.

Смотрите также Без связи – без победы: какова роль Starlink на войне, сколько на них тратит Украина – анализ

Какие альтернативы Starlink и вооружения есть в Украины

В издании, ссылаясь на собеседника в украинской власти, говорят, что одну из альтернатив системы спутникового интернета уже испытали в Курской области, где не работает Starlink. Там добавляют, что на самом деле Украина является критически зависимой от Соединенных Штатов только в нескольких видах вооружений.

Как сказал BBC украинский чиновник, занимающийся вопросами оборонного сектора, это не касается разведывательных, ударных и FPV-дронов, ведь большинство из них обеспечивают украинские частные и государственные компании.

Кроме этого, Киев работает над тем, чтобы локализовать в государстве производство всех основных комплектующих, которые поставляются из Китая и США.

Эта работа почти завершена, на 95% процентов изготовленные в Украине дроны собраны из украинских комплектующих,

– пишет BBC.

В то же время глава украинской частной оборонной компании Ukrainian Armor Владислав Бельбас говорит, что украинский ВПК также покрывает свою потребность в бронированных автомобилях, минометах и артиллерийских системах. Кроме этого, частично закрывает потребность в боеприпасах.

Украина работает и над созданием совместных предприятий с европейскими производителями вооружения. Обслуживание американских истребителей F-16, которые предоставили государству, также не должно стать проблемой, ведь на этом специализируется одно из европейских предприятий.

Однако до сих пор критической остается зависимость от Соединенных Штатов в аспекте реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним, а также систем противовоздушной обороны и ракет для ПВО.

В частности, это касается комплекса Patriot. Именно поэтому Украина уже работает над его заменой. Однако, стоит отметить, что в мире есть только около пяти стран, которые производят собственные системы ПВО.

По данным издания, эта разработка еще далека от завершения, но работы над ней "активно продолжаются". Кроме этого, украинские разработчики работают над другими решениями для сбивания воздушных целей, что позволит экономить дефицитные западные ракеты ПВО.

Отмечается, что в течение последних недель в этом плане происходил прорыв: уже второй раз российский "Шахед" был сбит дешевым украинским дроном-перехватчиком.