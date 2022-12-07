Сбор на дроны

Они украинского производства имеют преимущества над другими, могут летать на высоте 3500 метров и их очень трудно сбить. Об этом 24 каналу рассказал волонтер Владимир Андреев.

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Речь идет о новой разработке QBOND888. Среди преимуществ беспилотника также высокое разрешение и возможность сразу передавать данные о враге в артиллерию. По словам волонтера, чем больше будет таких беспилотников у украинских разведчиков, тем быстрее будет продвигаться украинская армия в освобождении своих территорий.

На данный момент удалось собрать уже более миллиона гривен и к сбору каждый может присоединиться по ссылкам Владимира Андреева:

О Starlink

Волонтер рассказал, что продолжает заниматься поставкой Starlink в Украину и ежедневно удается завезти 1 – 2 терминала. Недавнее повышение цен на услуги интернета и сами антенны от компании Илона Маска было ожидаемым. Владимир объяснил это тем, что в Украине сейчас сотни терминалов работают на безвозмездной основе.

В Украине сейчас сотни Starlink, которые работают в "0", которые и приехали сюда за "0", и дальше работают за "0",

– объяснил Владимир Андреев.

Такая ситуация заставила поднять цены, поскольку в мире сохраняются проблемы с коронавирусом, потребностями производства, снабжением комплектующих и т.д.

Несмотря на это, волонтер отметил, что повышение цен касается не только Украины, но и всего мира, за некоторыми исключениями, поэтому это точно не "теория заговора" против Украины.

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Отношение к Илону Маска

По мнению Андреева, Илон Маск – гений, но только по своему делу. Волонтер высказал мнение, что американский миллиардер сейчас интересуется войной, Twitter, шоу-бизнесом, но он некомпентен, чтобы профессионально комментировать события из этих отраслей.

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