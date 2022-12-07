Збір на дрони

Вони українського виробництва, мають переваги над іншими, можуть літати на висоті 3500 метрів і їх дуже важко збити. Про це 24 каналу розповів волонтер Володимир Андрєєв.

Читайте також Золоте серце для простих людей: в Україні волонтери отримають спеціальну відзнаку

Мовиться про новітню розробку QBOND888. Серед переваг безпілотника також висока роздільна здатність і можливість одразу передавати дані про ворога до артилерії. За словами волонтера, чим більше буде таких безпілотників в українських розвідників, тим швидше буде просуватись українська армія у звільненні своїх територій.

На даний момент вдалось зібрати вже більше мільйона гривень і до збору кожен може долучитись за посиланнями Володимира Андрєєва:

Про Starlink

Волонтер розповів, що продовжує займатись постачанням Starlink в Україну і щоденно вдається завезти 1 – 2 термінали. Нещодавнє підвищення цін на послуги інтернету та самі антени від компанії Ілона Маска було очікуваним. Володимир пояснив це тим, що в Україні зараз сотні терміналів працюють на безоплатній основі.

В Україні зараз сотні Starlink, які працюють в "0", які і приїхали сюди за "0", і далі працюють за "0",

– пояснив Володимир Андрєєв.

Така ситуація змусила підняти ціни, оскільки у світі зберігаються проблеми із коронавірусом, потребами виробництва, постачанням комплектуючих тощо.

Попри це, волонтер відмітив, що підняття цін стосується не тільки України, а й всього світу, за деякими виключеннями, тому це точно не "теорія змови" проти України.

На дурнів не ображаються – український волонтер про заяви Ілона Маска: дивіться відео

Ставлення до Ілона Маска

На думку Андрєєва, Ілон Маск – геній, але тільки у своїй справі. Волонтер висловив думку, що американський мільярдер зараз цікавиться війною, Twitter, шоу-бізнесом, але є некомпетентним, щоб фахово коментувати події із цих галузей.

Волонтерство: останні новини