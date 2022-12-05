Українські волонтери щодня працюють, аби Збройні Сили ефективно протистояли ворогу, а люди мали все необхідне. Тому глава держави переконаний, що сьогоднішній Міжнародний день волонтера, звісно, "Міжнародний" але такий "український".

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"Це день мільйонів людей"

За словами Зеленського, День волонтерства – це день не сотень і не тисяч, а мільйонів наших людей, адже це день усіх, хто допомагає боронити державу.

Це день усіх, хто допомагає захищати людей. Усіх, хто віддає душу, час, кошти, щоб Україні й українцям вдалося. Щоб вдалося перемогти. Волонтерський рух у нашій державі підіймався хвилями від Майдану, з 2014 року і від 24 лютого. Хвилями все вищими й міцнішими,

– сказав президент.

Також він зазначив, що сьогодні – день як і дуже відомих організацій, так і день людей, "чиї імена поки що не звучать по всій державі, але які разом з усіма у день нашої перемоги відчують, що це – їхній результат".

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Серед волонтерських організацій, що у своєму ролику згадав Зеленський є: Veteran Hub, Армія SOS, "Зграя", "Аеророзвідки", KSE Foundation, проєкт "Небесна гвардія", "Госпітальєри" та інші.

Президент у зверненні згадав 50 волонтерських колективів, представники яких отримають почесні відзнаки. Зокрема, глава держави не забув про тих волонтерів, які допомагають тваринам та рятують їм життя.

І щороку будемо ще відзначати волонтерські проєкти, інші організації, нових особистостей. Люди мають знати, хто здійснює цю допомогу для України. Люди мають знати, чиє серце дає нам такий результат, за який українці вдячні,

– сказав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно очільник держави відреагував на заклики від міжнародних партнерів щодо перемовин з Росією. Він переконаний, що з Путіним нема про що домовлятися та він не "пацієнт цього світу".