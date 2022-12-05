Союзники вірять, що війну можна закінчити дипломатичним шляхом. Однак "мирні переговори" з країною-агресоркою за чинної кремлівської влади просто неможливі.

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Зеленський рішуче відхилив пропозиції щодо перемовин з агресором

В України та Західних партнерів можуть не збігатися погляди щодо ведення перемовин. І це нормально.

Російські воєнні злочини, масштабні руйнування та кровопролиття дали чітко зрозуміти українцям, що жодного компромісу з агресором бути не може. Союзники натомість занепокоєні категоричною відмовою від "діалогу" з Росією.

Також вони хвилюються, що докладені Україною зусилля, аби повернути всі окуповані території, у тому числі й Крим, спровокують застосування ядерної зброї Владіміром Путіним. Через це намагаються владнати все дипломатично, проте народ України на чолі з президентом Зеленським проти домовленостей з країною-агресоркою.

Світ – не лікар із великим досвідом. Не лікар Путіна, і Путін – не пацієнт цього світу",

– підкреслив Зеленський.

Зверніть увагу Вистояти цієї зими – це відстояти все, – Зеленський звернувся до українців

Навіщо Росії заяви про переговори з Україною