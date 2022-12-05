Союзники вірять, що війну можна закінчити дипломатичним шляхом. Однак "мирні переговори" з країною-агресоркою за чинної кремлівської влади просто неможливі.
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Зеленський рішуче відхилив пропозиції щодо перемовин з агресором
В України та Західних партнерів можуть не збігатися погляди щодо ведення перемовин. І це нормально.
Російські воєнні злочини, масштабні руйнування та кровопролиття дали чітко зрозуміти українцям, що жодного компромісу з агресором бути не може. Союзники натомість занепокоєні категоричною відмовою від "діалогу" з Росією.
Також вони хвилюються, що докладені Україною зусилля, аби повернути всі окуповані території, у тому числі й Крим, спровокують застосування ядерної зброї Владіміром Путіним. Через це намагаються владнати все дипломатично, проте народ України на чолі з президентом Зеленським проти домовленостей з країною-агресоркою.
Світ – не лікар із великим досвідом. Не лікар Путіна, і Путін – не пацієнт цього світу",
– підкреслив Зеленський.
Зверніть увагу Вистояти цієї зими – це відстояти все, – Зеленський звернувся до українців
Навіщо Росії заяви про переговори з Україною
- Аналітики Інституту ведення війни стверджують, що Росія прагне переговорів, аби зміцнити за цей час свої позиції на фронті. Так, спікери Кремля часто видають абсурдні заяви стосовно переговорів з Україною.
- Вони прагнуть переконати Захід, що це Україні та партнерам необхідні переговори з Росією, а не навпаки. На додачу, окупанти заявляють, що готові "вести діалог", якщо НАТО піде на певні поступки.
- Зокрема, на думку керівництва Росії, Захід повинен погодитися на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" 2021 року. Мовиться про пункт "нерозширення Альянсу".
- Однак експерти пояснюють, що тимчасове призупинення воєнних дій та поступки агресору не принесуть користі Україні. Такі "діалоги" зіграють на руку виключно Росії.