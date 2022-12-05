Союзники верят, что войну можно закончить дипломатическим путем. Однако "мирные переговоры" со страной-агрессором при действующей кремлевской власти просто невозможны.

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Зеленский решительно отверг предложения по переговорам с агрессором

В Украины и Западных партнеров могут не совпадать взгляды по ведению переговоров. И это нормально.

Российские военные преступления, масштабные разрушения и кровопролития дали ясно понять украинцам, что никакого компромисса с агрессором быть не может. Союзники обеспокоены категорическим отказом от "диалога" с Россией.

Также они переживают, что предложенные Украиной усилия, чтобы вернуть все оккупированные территории, в том числе и Крым, спровоцируют применение ядерного оружия Владимиром Путиным. Поэтому пытаются уладить все дипломатично, однако народ Украины во главе с президентом Зеленским против договоренностей со страной-агрессором.

Мир – не врач с большим опытом. Не врач Путина, и Путин – не пациент этого мира,

– подчеркнул Зеленский.

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Зачем России заявления о переговорах с Украиной