Украинские волонтеры ежедневно работают, чтобы Вооруженные Силы эффективно противостояли врагу, а у людей было все необходимое. Поэтому глава государства убежден, что сегодняшний Международный день волонтера, конечно, "Международный", но такой "украинский".

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"Это день миллионов людей"

По словам Зеленского, День волонтерства – это день не сотен и не тысяч, а миллионов наших людей, ведь это день всех, кто помогает защищать государство.

Это день всех, кто помогает защищать людей. Всех, кто отдает душу, время, деньги, чтобы Украине и украинцам удалось. Чтобы удалось победить. Волонтерское движение в нашем государстве поднималось волнами от Майдана, с 2014 года и с 24 февраля. Волнами все выше и крепче,

– сказал президент.

Также он отметил, что сегодня – день как очень известных организаций, так и день людей, "чьи имена пока не звучат по всему государству, но которые вместе со всеми в день нашей победы почувствуют, что это – их результат".

Зеленский поздравил украинцев с днем волонтерства: смотрите видео

Среди волонтерских организаций, которые в своем ролике вспомнил Зеленский есть: Veteran Hub, Армия SOS, "Стая", "Аэроразведки", KSE Foundation, проект "Небесная гвардия", "Госпитальеры" и другие.

Президент в обращении вспомнил 50 волонтерских коллективов, представители которых получат почетные награды. В частности, глава государства не забыл тех волонтеров, которые помогают животным и спасают им жизнь.

И каждый год будем еще отмечать волонтерские проекты, другие организации, новых личностей. Люди должны знать, кто оказывает эту помощь для Украины. Люди должны знать, чье сердце дает нам такой результат, за который украинцы благодарны,

– сказал Зеленский.

Напомним, недавно глава государства отреагировал на призывы от международных партнеров по поводу переговоров с Россией. Он убежден, что с Путиным не о чем договариваться и он не "пациент этого мира".