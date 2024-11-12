Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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О чем именно говорили Стармер и Макрон

Лидеры провели 20-минутный разговор с глазу на глаз. Более широкая делегация помощников не была в зале, что свидетельствует о политической деликатности дискуссий, заметили журналисты.

Лидеры начали с обсуждения ситуации в Украине, включая то, как лучше всего поставить Украину на как можно более сильную позицию до вхождения в зиму,

– сказал представитель британского правительства.

По данным издания, Стармер и Макрон также обсудили, как заставить США изменить позицию относительно Storm Shadows.

Кстати, в совместном коммюнике, которое обнародовал Елисейский дворец, подчеркнули: "Относительно ситуации в Украине лидеры двух стран подтвердили свою приверженность к тесной координации, подчеркнув свою решимость поддерживать Украину непоколебимо и столько, сколько потребуется, чтобы сорвать захватническую войну России".