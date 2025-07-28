Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Хмельницкую ОГА.

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Какие последствия атаки на Хмельницкую область?

Ночью 28 июля, около 2 часов ночи, в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога. Со временем там прозвучали взрывы. Россия запустила туда ударные БпЛА типа "Шахед" и крылатые ракеты.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, вражеские цели в основном летели на Староконстантинов. Благодаря эффективной работе украинской противовоздушной обороны было уничтожено одну крылатую ракету и 26 беспилотников.

Информация о повреждениях, травмированных или погибших не поступала,

– добавили в Хмельницкой ОГА.

Впоследствии глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин добавил, что поступила информация, что в результате атаки повреждены 18 окон и входная дверь админздания одного из предприятий региона.

Напомним, утром 28 июля российские войска запустили в том же направлении аэробаллистические ракеты "Кинжал". До этого объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Их также удалось уничтожить. Всего из выпущенных 324 воздушных целей, силы ПВО ликвидировали 311.