Про це пише 24 Канал з посиланням на Хмельницьку ОВА.

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Які наслідки атаки на Хмельниччину?

Вночі 28 липня, близько 2 години ночі, на Хмельниччині було оголошено повітряну тривогу. З часом там пролунали вибухи. Росія запустила туди ударні БпЛА типу "Шахед" та крилаті ракети.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, ворожі цілі в основному летіли на Старокостянтинів. Завдяки ефективній роботі української протиповітряної оборони було знищено одну крилату ракету і 26 безпілотників.

Інформація про пошкодження, травмованих або загиблих не надходила,

– додали в Хмельницькій ОВА.

Згодом очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін додав, що надійшла інформація, що внаслідок атаки пошкоджено 18 вікон та вхідні двері адмінбудівлі одного з підприємств регіону.

Нагадаємо, вранці 28 липня російські війська запустили в тому ж напрямку аеробалістичні ракети "Кинджал". До цього оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Їх також вдалось знищити. Загалом з випущених 324 повітряних цілей, сили ППО ліквідували 311.