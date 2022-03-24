Старосту Старой Збурьевки на Херсонщине держат в плену и пытают: активисты бьют тревогу

На Херсонщине оккупанты похитили старосту села Старая Збруевка Голопристанской ОТО. Активисты говорят, что оккупанты его зверски пытают и хотят обвинить в якобы "терроризме".

Сельского старосту Виктора Маруняка оккупанты похитили уже второй раз. С 21 марта его держат в плену и пытают оккупанты.

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Оккупанты хотят судить Маруняка по российским законам

По словам очевидцев, 23 марта Виктора Маруняка привели домой. Там ему подбросили несколько гранат и пригрозили 20-летним сроком заключения по российскому законодательству. Однако оккупанты получили четкий ответ, что село является украинским. Оккупанты же заявили, что с 1 апреля "здесь будет Россия".

В доме сельского старосты провели обыски, дом разгромили и все имущество и еду изъяли. Маруняка забрали, а его жену оставили дома.

Сегодня дом окружили российские оккупанты и к жене старосты Старой Збруевки, которая осталась без крошки хлеба, сейчас никого не пускают.

Активистка Наталья Бимбирайте обратилась ко всем украинским и международным организациям, чтобы те способствовали освобождению Виктора Маруняка из плена оккупантов. Действия российских орков активистка назвала терроризмом и преступлением против человечности.

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