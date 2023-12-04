Речь идет о "легендарном", как пишут о нем российские СМИ, полковнике ГРУ Юрии Старове.

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30 лет службы в разведке

Так, по данным медиа, тело 83-летнего военного обнаружили в его квартире на улице Твардовского в столичном районе Строгино. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.

Старов был полковником в отставке. В свое время он окончил Свердловское суворовское военное училище и Московское высшее военное общевойсковое командное училище.

В 13 лет он лично подходил со строевым докладом к маршалу Жукову.

30 лет Старов прослужил в спецназе ГРУ, а в 1986-1988 годах командовал 15-й отдельной бригадой спецназначения в Афганистане.

Покойный был удостоен многочисленных наград, среди которых два ордена Красного Знамени и орден Красной Звезды.

Умер с женой в собственной квартире

В прошлом месяце стало известно, что билет на концерт Кобзона купил и другой представитель высшего военного руководства России – бывший командующий 6-й армией ВВС и ПВО Владимир Свиридов. 68-летний мужчина был найден мертвым в его собственном доме. Рядом с ним было обнаружено тело его жены.

Как писали российские источники, военный и его женщина умерли за неделю до того, как их обнаружили. Точную причину смерти обоих не называют.