Старший сын Ющенко во второй раз женился: первые фото

32-летний сын третьего президента Украины Виктора Ющенко Андрей женился на 34-летней Елене Безуглой, которая родом из Запорожья.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на комментарий Виктора Ющенко.

По его словам, свадьбу сына сыграли еще в ноябре 2017 года. Невестка Елена Безуглая на два года старше Ющенко-младшего. Женщина имеет собственный благотворительный фонд и занимается ресторанным бизнесом.

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Пара познакомилась 14 лет назад, еще до первого брака с Лизой Ефросининой в 2014 году. Как известно, через 3 года брак распался.

Старший сын Ющенко во второй раз женился

После развода Андрей Ющенко почти не появлялся на публике, отпустил бороду и немного набрал вес. По словам Виктора Ющенко, новая жена на Андрея имеет положительное влияние – он очень изменился.

Андрей Ющенко женился на Елене Безуглой

"У Андрюши все хорошо, слава Богу, у него семья. Уже у меня сердце спокойно. Хорошая жена. Невестка наша, наша красавица, милая, умная трудолюбивая, как муравей. Это требую, чтобы побрил бороду, и никак не получается у меня. Я его только встречу – говорю: "Сынок, убери это, убери", – рассказал Виктор Ющенко.

Экс-президент добавил, что отца у Елены нет, есть только мать.

Андрей Ющенко женился на Лизе Ефросининой в 2014 году