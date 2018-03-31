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Старший син Ющенка вдруге одружився: перші фото

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Андрій Ющенко одружився з Оленою Безуглою
Андрій Ющенко одружився з Оленою Безуглою / nova.te.ua

32-річний син третього президента України Віктора Ющенка Андрій одружився з 34-річною Оленою Безуглою, яка родом із Запоріжжя.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на коментар Віктора Ющенка.

За його словами, весілля сина відгуляли ще у листопаді 2017 року. Невістка Олена Безугла на два роки старша за Ющенка-молодшого. Жінка має власний благодійний фонд та займається ресторанним бізнесом.

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Пара познайомилась 14 років тому, ще до його першого шлюбу з Лізою Єфросініною у 2014 році. Як відомо, через 3 роки шлюб розпався.

Старший син Ющенка вдруге одружився

Старший син Ющенка вдруге одружився

Після розлучення Андрій Ющенко майже не з'являвся на публіці, відпустив бороду і трохи набрав ваги. За словами Віктора Ющенка, нова дружина на Андрія має добрий вплив – він дуже змінився.

Андрій Ющенко одружився з Оленою Безуглою

Андрій Ющенко одружився з Оленою Безуглою

"В Андрійка все гарно, дякувати Богу, у нього сім’я. Уже в мене серце спокійне. Гарна дружина. Невістка наша, наша красуня, мила, розумна роботяща, як мурашка. Оце вимагаю, щоб побрив бороду, і ніяк не виходить в мене. Я його тільки зустріну – кажу: "Синок, прибери це, прибери", – розповів Віктор Ющенко.

Екс-президент додав, що батька в Олени нема, є лише матір.

Андрій Ющенко одружився з Лізою Єфросініною у 2014 році

Андрій Ющенко одружився з Лізою Єфросініною у 2014 році

Теги: Новини України Віктор Ющенко Андрій Ющенко
Джерело: 24 Канал
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