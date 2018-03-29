Син Литвина з дружиною відпочили в Італії: фото

Іван Литвин разом з донькою депутата Андрія Деркача, телеведучою Тетяною Тереховою влаштували собі римські канікули.

Про це повідомляє "Таблоїд".

Іван Литвин з друиною тетяною відвідали столицю Італії Рим з нагоди його 29-го дня народження.

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Фото з подорожі опубілкувала невістка Ливина на своїй сторінці в Instagram. Найбільше світлин пара зробила на тлі відомих пам'яток архітекрути. Зокрема, сім'я Литвина -молодшого романтично позує біля Колізею.

Зазначимо, Тетяна Терехова з Іваном Литвином мають двох дітей – 3-річну Поліну та 1-річного Володимира.

Тетяна Терехова разом з чоловіком Іваном Литвином

Тетяна Терехова в Італії

Тетяна Терехова разом з чоловіком Іваном Литвином в Італії

Тетяна Терехова у Римі

Тетяна Терехова разом з чоловіком Іваном Литвином в Римі

До слова, днями лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко разом з дружиною відвідали Швейцарію. За словами нардепа Андрія Лозового, їх туди запросив екс-голова Європарламенту Пет Кокс.