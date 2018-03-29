19:03
29 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
1°C -2°C
  • п'ятниця
    4°C -1°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:47, 28 березня
Вєсті.UA. Тюремна творчість Савченко. Чиновники їдуть на полуниці до Польщі
Вєсті.UA
20:56, 28 березня
ЦРУ
09:30, 28 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Син Литвина з дружиною відпочили в Італії: фото

530 Читать новость на русском
Тетяна Терехова разом з чоловіком Іваном Литвином
Тетяна Терехова разом з чоловіком Іваном Литвином / Фото з відкритих джерел

Іван Литвин разом з донькою депутата Андрія Деркача, телеведучою Тетяною Тереховою влаштували собі римські канікули.

Про це повідомляє "Таблоїд".

Іван Литвин з друиною тетяною відвідали столицю Італії Рим з нагоди його 29-го дня народження.

Читайте також: Український олігарх влаштував розкішну вечірку у Франції: відео

Фото з подорожі опубілкувала невістка Ливина на своїй сторінці в Instagram. Найбільше світлин пара зробила на тлі відомих пам'яток архітекрути. Зокрема, сім'я Литвина -молодшого романтично позує біля Колізею.

Зазначимо, Тетяна Терехова з Іваном Литвином мають двох дітей – 3-річну Поліну та 1-річного Володимира.

Тетяна Терехова разом з чоловіком Іваном Литвином

Тетяна Терехова разом з чоловіком Іваном Литвином

Тетяна Терехова в Італії

Тетяна Терехова в Італії

Тетяна Терехова разом з чоловіком Іваном Литвином в Італії

Тетяна Терехова разом з чоловіком Іваном Литвином в Італії

Тетяна Терехова в Італії

Тетяна Терехова у Римі

Тетяна Терехова разом з чоловіком Іваном Литвином в Італії

Тетяна Терехова разом з чоловіком Іваном Литвином в Римі

До слова, днями лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко разом з дружиною відвідали Швейцарію. За словами нардепа Андрія Лозового, їх туди запросив екс-голова Європарламенту Пет Кокс.

Теги: Новини України Володимир Литвин відпочинок
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук