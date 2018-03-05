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Український олігарх влаштував розкішну вечірку у Франції: відео

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Український олігарх влаштував розкішну вечірку у Франції
Український олігарх влаштував розкішну вечірку у Франції / biz.censor.net.ua

Радник Порошенка, власник агрокорпорації "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк влаштував запальну вечірку на одному з найдорожчих гірськолижних курортів світу Куршевель, що у Франції.

Про це повідомили активісти спільноти "ЄвроМайдан – EuroMaydan" у Facebook.

"На одному з найдорожчих гірськолижних курортів світу – Courchevel на висоті 1850 метрів у ресторані "La Mangeori" весь зал співає гімн України разом з простим працівником птахофабрики Юрієм Косюком і запиває це все його замовленням на "Dom Peregnon" по 1200 євро за пляшку", – йдеться у повідомленні.

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Інформацію про елітний алкоголь можна знайти на сайті для подорожей "TripAdvisor", де в профілі ресторану "La Mangeori" опубліковано фото алкогольного меню. Згідно з прейскурантом, шампанське "Dom Peregnion" 2005 року випуску справді коштує по 1200 євро за пляшку.

За словами активістів, під час відпочинку в ресторані "La Mangeori" позаштатний радник президента України замовив понад 50 пляшок шампанського "Dom Peregnion", а це близько 60 тисяч євро.

Окрім того, у мережі показали відео з вечірки, де Юрій Косюк підспівував гімн України, який грав у ресторані.

Український олігарх Юрій Косюк влаштував розкішну вечірку у Франції – відео

Український олігарх Юрій Косюк влаштував розкішну вечірку у Франції

Український олігарх Юрій Косюк влаштував розкішну вечірку у Франції

Хто такий Юрій Косюк? Це український підприємець, який є позаштатним радником Петра Порошенка, власником контрольного пакету акцій компанії та директором "MHP S.A" та власником аграрної компанії "Миронівський хлібопродукт". Раніше очолював Адміністрацію Президента України.

Теги: Новини України Новини Франції Петро Порошенко відпочинок Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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