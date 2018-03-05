Український олігарх влаштував розкішну вечірку у Франції: відео

Радник Порошенка, власник агрокорпорації "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк влаштував запальну вечірку на одному з найдорожчих гірськолижних курортів світу Куршевель, що у Франції.

Про це повідомили активісти спільноти "ЄвроМайдан – EuroMaydan" у Facebook.

"На одному з найдорожчих гірськолижних курортів світу – Courchevel на висоті 1850 метрів у ресторані "La Mangeori" весь зал співає гімн України разом з простим працівником птахофабрики Юрієм Косюком і запиває це все його замовленням на "Dom Peregnon" по 1200 євро за пляшку", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Весілля з бійкою": чоловік зіпсував свято сина, пристрасно поцілувавши наречену (відео)

Інформацію про елітний алкоголь можна знайти на сайті для подорожей "TripAdvisor", де в профілі ресторану "La Mangeori" опубліковано фото алкогольного меню. Згідно з прейскурантом, шампанське "Dom Peregnion" 2005 року випуску справді коштує по 1200 євро за пляшку.

За словами активістів, під час відпочинку в ресторані "La Mangeori" позаштатний радник президента України замовив понад 50 пляшок шампанського "Dom Peregnion", а це близько 60 тисяч євро.

Окрім того, у мережі показали відео з вечірки, де Юрій Косюк підспівував гімн України, який грав у ресторані.

Український олігарх Юрій Косюк влаштував розкішну вечірку у Франції – відео

Український олігарх Юрій Косюк влаштував розкішну вечірку у Франції

Хто такий Юрій Косюк? Це український підприємець, який є позаштатним радником Петра Порошенка, власником контрольного пакету акцій компанії та директором "MHP S.A" та власником аграрної компанії "Миронівський хлібопродукт". Раніше очолював Адміністрацію Президента України.