Украинский олигарх устроил роскошную вечеринку во Франции: видео

Советник Порошенко, владелец агрокорпорации "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк устроил зажигательную вечеринку на одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира Куршевель, что во Франции.

Об сообщили активисты сообщества "Евромайдан – EuroMaydan" в Facebook.

"На одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира – Courchevel на высоте 1850 метров в ресторане "La Mangeori" весь зал поет гимн Украины вместе с простым работником птицефабрики Юрием Косюком и запивает это все его заказом "Dom Peregnon" по 1200 евро за бутылку", – говорится в сообщении.

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Информацию про элитный алкоголь можно найти на сайте для путешествий "TripAdvisor", где в профиле ресторана "La Mangeori" опубликовано фото алкогольного меню. Согласно прейскуранту, шампанское "Dom Peregnion" 2005 года выпуска действительно стоит 1200 евро за бутылку.

По словам активистов, во время отдыха в ресторане "La Mangeori" внештатный советник президента Украины заказал более 50 бутылок шампанского "Dom Peregnion", а это около 60 тысяч евро.

Кроме того, в сети показали видео с вечеринки, где Юрий Косюк подпевал гимн Украины, который играл в ресторане.

Украинский олигарх Юрий Косюк устроил роскошную вечеринку во Франции – видео

Украинский олигарх Юрий Косюк устроил роскошную вечеринку во Франции

Кто такой Юрий Косюк? Это украинский предприниматель, который является внештатным советником Петра Порошенко, владелец контрольного пакета акций компании и директором "MHP S.A" и владельцем аграрной компании "Мироновский хлебопродукт". Ранее возглавлял Администрацию Президента Украины.