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Сын Литвина с женой отдохнули в Италии: фото

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Татьяна Терехова вместе с мужем Иваном Литвином
Татьяна Терехова вместе с мужем Иваном Литвином / Фото из открытых источников

Иван Литвин вместе с дочкой депутата Андрея Деркача, телеведущей Татьяной Тереховой устроили себе римские каникулы.

Об этом сообщает "Таблоид".

Иван Литвин с женой Татьяной посетили столицу Италии Рим по случаю его 29-го дня рождения.

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Фото из путешествия опубликовала невестка Литвина на своей странице в Instagram. Больше фотографий пара сделала на фоне известных достопримечательностей архитектуры. В частности, семья Литвина младшего романтично позирует возле Колизея.

Отметим, Татьяна Терехова с Иваном Литвином имеют двух детей – 3-летнюю Полину и годовалого Владимира.

Тетяна Терехова разом з чоловіком Іваном Литвином

Татьяна Терехова вместе с мужем Иваном Литвином

Тетяна Терехова в Італії

Татьяна Терехова в Италии


Тетяна Терехова разом з чоловіком Іваном Литвином в Італії

Татьяна Терехова вместе с мужем Иваном Литвином в Италии

Тетяна Терехова в Італії

Татьяна Терехова в Риме

Тетяна Терехова разом з чоловіком Іваном Литвином в Італії

Татьяна Терехова вместе с мужем Иваном Литвином в Риме

К слову, на днях лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко вместе с женой посетили Швейцарию. По словам нардепа Андрея Лозового, их туда пригласил экс-глава Европарламента Пэт Кокс.

Теги: Новости Украины Владимир Литвин отдых
Источник: 24 Канал
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