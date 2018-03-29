Сын Литвина с женой отдохнули в Италии: фото

Иван Литвин вместе с дочкой депутата Андрея Деркача, телеведущей Татьяной Тереховой устроили себе римские каникулы.

Об этом сообщает "Таблоид".

Иван Литвин с женой Татьяной посетили столицу Италии Рим по случаю его 29-го дня рождения.

Читайте также: Украинский олигарх устроил роскошную вечеринку во Франции: видео

Фото из путешествия опубликовала невестка Литвина на своей странице в Instagram. Больше фотографий пара сделала на фоне известных достопримечательностей архитектуры. В частности, семья Литвина младшего романтично позирует возле Колизея.

Отметим, Татьяна Терехова с Иваном Литвином имеют двух детей – 3-летнюю Полину и годовалого Владимира.

Татьяна Терехова вместе с мужем Иваном Литвином

Татьяна Терехова в Италии





Татьяна Терехова вместе с мужем Иваном Литвином в Италии

Татьяна Терехова в Риме

Татьяна Терехова вместе с мужем Иваном Литвином в Риме

К слову, на днях лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко вместе с женой посетили Швейцарию. По словам нардепа Андрея Лозового, их туда пригласил экс-глава Европарламента Пэт Кокс.