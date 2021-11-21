До речі, цю норму закону ми якраз і передбачили на випадок спроб зриву реформи. Як у воду дивилися.

К теме Сформирован первый состав Этического совета для судебной реформы

Хто ввійшов в Етичну раду

До складу Етичної ради ввійшло 6 осіб:

3 українських судді;

3 міжнародних експерти.

Біографіями української частини не псуватиму вам настрою. Проте міжнародною частиною похвалюся.

Там маємо суддю апеляційного суду Великої Британії сера Ентоні Гупера. Він формував український Вищий антикорупційний суд, який чи не щомісяця запроторює за ґрати корумпованих суддів. Наприклад, нещодавно посадив на 5 років суддю.

Торгаш у мантії прогримів на зону прямо із судової зали. Антикорупційний суд "впаяв" йому 5 років тюрми з конфіскацією всього майна.

Повернімося до складу Етичної ради. Крім сера Ентоні з боку міжнародних експертів є ще й 2 людини. В обох колосальний досвід розслідування судової корупції. Мовиться про:

екссуддю Верховного суду штату Массачусетс;

колишню генпрокурорку Естонії.



В Етичній раді є впливові міжнародні спеціалісти / Колаж 24 каналу

Реформі загрожує Конституційний Суд

Запуск Етичної ради – один із найважливіших етапів судової реформи. Саме цей орган очистить потворну Вищу раду правосуддя, яка всіма силами захищає судову мафію.

Тепер єдиною загрозою реформі є Конституційний Суд. Він уже відкрив провадження проти судової реформи.

Неадекватний КСУ загрожує купі інших критичних реформ. Для прикладу, тому ж антикорупційному суду.

У цьому блозі я все більше приділятиму увагу Конституційному Суду і спробам його "поремонтувати". Наразі ж він, як на мене, залишається однією з головних загроз національній безпеці.

"Право на гідність" із Віталієм Шабуніним на 24 каналі: дивіться відео

Дані про бенефіціарних власників бізнесу

Ще з хороших новин. Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який рятує одну з ключових реформ у сфері прозорості фінансових потоків.

Зверніть увагу! Уряд у 2021 році повністю провалив організацію подачі інформації про бенефіціарних власників бізнесу. Люди проводили години в шалених чергах по всій країні, щоб виконати закон.

Основною проблемою тоді стали стислі строки подачі, а також можливість це зробити винятково офлайн (тобто наживо) та за наявності десятків паперових документів.

Організаційними провалами одразу скористатися недобросовісні депутати. Вони спробували відновити можливість ховати справжніх бенефіціарів за номінальними власниками компаній.

Це коли фірмою, яка "викачує" з бюджету сотні мільйонів, насправді володіє олігарх чи, скажімо, мер. Проте її формальним номінальним власником є безхатько, який за 100 баксів підписав довіреність правильним людям.

Диджиталізація Зеленського для прозорості

Законопроєкт, який подав президент, передбачає можливість електронної подачі інформації про кінцевих власників. Це значно пришвидшить та зробить зручнішим процес.

Познавательно Год конституционного кризиса: недобропорядочные судьи могут снова повторить свои действия

Зеленський сказав, що не дозволить знищити необхідний країні інструмент для протидії відмиванню злочинних грошей та забезпечення прозорості.

"Я ініціюю можливість подання необхідної інформації в електронному вигляді. Без черг та додавання непотрібних паперових документів. Натомість можна буде зробити кілька клацань у Дії", – наголосив президент.



Зеленський подав потрібний законопроєкт / Фото Валентини Поліщук, 24 каналу

Повернення звітів про партійні фінанси

Це хороша законодавча ініціатива, за яку президенту варто подякувати. Проте це не остання хороша новина від нього. Президент наклав вето на потворний законопроєкт щодо партійних фінансів, який ухвалила Верховна Рада.

Зауважте! У 2021 та 2020 роках парламентські партії отримали майже 1,5 мільярд гривень податків у вигляді державного фінансування. При цьому українці не можуть побачити, як партії витратили гроші.

Україні не можуть побачити це, бо раніше депутати своїм же рішенням припинили звітування нібито через пандемію COVID-19.

Тобто витрачати 1,5 мільярд гривень українців політикам не заважає коронавірус, а звітувати про них заважає. Зручно, правда?

Законопроєкт, за який проголосувала Верховна Рада мала б розв'язати проблему. Проте депутати, уявляєте, не захотіли цього робити. З тексту проєкту "випали" відповідно норми. Своїм вето Зеленський вимагає повернути норми назад.

Які антикорупційні перемоги відбулись в Україні

Є ще ціла низка антикорупційних перемог, як-от, наприклад, чергова серія "посадок" Антикорупційного суду чи кілька ефективних реалізацій детективів НАБУ.

Стоит прочтения В Этический совет не выбрали агентов перемен, но еще не все пропало

Проте маємо і серйозні проблеми. До прикладу, Офіс Президента продовжує блокувати обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також під "соусом" боротьби з олігархами депутати спробували повернути в держзакупівлі стару корупційну "дірку" розміром у 40 мільярдів гривень на рік.

Проте сьогодні винятково про хороші новини. Тож на цьому пропоную і закінчити.