Президент Украины Владимир Зеленский поспешил поздравить сформированный состав Этического совета.
Важно В Этический совет не избрали агентов перемен, но еще не все пропало
Украинский лидер отметил, что формирование добропорядочных Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины поможет восстановить доверие украинцев к судебной власти и обеспечить дальнейшее очищение системы.
Я надеюсь, что Этический совет начнет свою работу как можно быстрее. Несмотря на значительное сопротивление, нам удалось начать важнейший этап инициированных мной изменений в судебной системе,
- добавил Зеленский.
Членами Этического совета стали:
- судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич,
- судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун,
- судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин,
- судья Верховного Суда Массачусетса в отставке Роберт Корди,
- судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер,
- бывшая Генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.
Список рекомендованных Советом судей Украины кандидатов в состав Этического совета поступил в Высший совет правосудия 2 ноября. Международные и иностранные организации определили перечень международных экспертов еще 10 сентября.
Что известно об Этическом совете?Это независимый орган, который будет оценивать на добропорядочность членов и кандидатов в Высший совет правосудия. Его создание – часть судебной реформы в Украине. В течение 6 месяцев со дня его образования должен совершить однократное оценивание соответствия критериям профессиональной этики и добропорядочности членов ВСП (кроме главы Верховного Суда), избранных на должность до вступления в силу закона, которым создан Этический совет.
Что этому предшествовало
- 14 июля Верховная Рада приняла закон о реформе Высшего совета правосудия, который среди прочего обеспечивает "перезагрузку" ВСП с участием международных экспертов, которые будут иметь решающий голос в отборе новых членов совета.
- Закон предлагает создать Этический совет, в состав которого будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три лица, определенные международными организациями. Этот орган будет проверять на добропорядочность кандидатов в Высший совет правосудия.
- Совет судей 13 сентября не смог выбрать от себя троих членов в Этический совет, которые должны контролировать добропорядочность членов Высшего совета правосудия. Ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов во время тайного голосования. За кандидатов проголосовали всего 4 члена Совета судей из 26.