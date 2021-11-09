Президент Украины Владимир Зеленский поспешил поздравить сформированный состав Этического совета.

Важно В Этический совет не избрали агентов перемен, но еще не все пропало

Украинский лидер отметил, что формирование добропорядочных Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины поможет восстановить доверие украинцев к судебной власти и обеспечить дальнейшее очищение системы.

Я надеюсь, что Этический совет начнет свою работу как можно быстрее. Несмотря на значительное сопротивление, нам удалось начать важнейший этап инициированных мной изменений в судебной системе,

- добавил Зеленский.

Членами Этического совета стали:

судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич,

судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун,

судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин,

судья Верховного Суда Массачусетса в отставке Роберт Корди,

судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер,

бывшая Генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

Список рекомендованных Советом судей Украины кандидатов в состав Этического совета поступил в Высший совет правосудия 2 ноября. Международные и иностранные организации определили перечень международных экспертов еще 10 сентября.

Что известно об Этическом совете? Это независимый орган, который будет оценивать на добропорядочность членов и кандидатов в Высший совет правосудия. Его создание – часть судебной реформы в Украине. В течение 6 месяцев со дня его образования должен совершить однократное оценивание соответствия критериям профессиональной этики и добропорядочности членов ВСП (кроме главы Верховного Суда), избранных на должность до вступления в силу закона, которым создан Этический совет.

Что этому предшествовало