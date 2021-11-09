Президент України Володимир Зеленський поспішив привітати сформований склад Етичної ради.

Важливо В Етичну раду не обрали агентів змін, але ще не все пропало

Український лідер зауважив, що формування доброчесних Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України допоможе відновити довіру українців до судової влади й забезпечити подальше очищення системи.

Я сподіваюся, що Етична рада розпочне свою роботу якнайшвидше. Попри значний спротив, нам вдалося розпочати найважливіший етап ініційованих мною змін у судовій системі,

– додав Зеленський.

Членами Етичної ради стали:

суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич,

суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун,

суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін,

суддя Верховного Суду штату Массачусетс у відставці Роберт Корді,

суддя Апеляційного суду Англії та Уельсу у відставці сер Ентоні Хупер,

колишня Генеральний прокурор Естонської Республіки Лавлі Перлінг.

Список рекомендованих Радою суддів України кандидатів до складу Етичної ради надійшов до Вищої ради правосуддя 2 листопада. Міжнародні та іноземні організації визначили перелік міжнародних експертів ще 10 вересня.

Що відомо про Етичну раду? Це незалежний орган, який оцінюватиме на доброчесність членів та кандидатів до Вищої ради правосуддя. Його створення – частина судової реформи в Україні. Протягом 6 місяців з дня її утворення має здійснити одноразове оцінювання відповідності критеріям професійної етики та доброчесності членів ВРП (крім голови Верховного Суду), обраних на посаду до набрання чинності законом, яким створено Етичну раду.

Що цьому передувало