Після цього була чергова спроба затягнути процес, але і вона не пройшла. Голова Ради суддів Богдан Моніч 29 жовтня надіслав у ВРП повідомлення про обрання відповідних кандидатів. Це означає, що Етичну раду вже точно сформують.

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Етична рада – це орган, на який поклали виконання основного завдання судової реформи – забезпечити доброчесний та незалежний склад Вищої ради правосуддя. Для цього рада повинна:

перевірити усіх чинних членів ВРП;

рекомендувати звільнити недоброчесних;

також саме вона має провести відбір усіх кандидатів на вакантні посади у ВРП.

Головною гарантією того, що через неї не вдасться протягнути недоброчесних, є вирішальний голос міжнародників, на яких суддівські клани та інші охочі керувати судовою системою не мають жодного впливу.

Судова реформа неможлива без Етичної ради

Без Етичної ради справжня судова реформа – неможлива. Тому противники реформи зосередились саме на блокуванні її створення.

Єдиною можливістю це зробити було саботувати призначення представників суддів до неї. Власне цей сценарій і розігрували.

Відповідно до закону, Рада суддів мала б номінувати своїх делегатів в Етичну до 13 вересня, однак свідомо провалила голосування за справді достойних кандидатів.



Без Етичної ради неможлива реформа / Фото пресслужби Ради суддів

Після цього Рада суддів почала відверто шантажувати владу та вимагати зміни до закону, щоб позбавити міжнародників права вирішального голосу.

Реакція суспільства

Але на це отримали дуже гостру і чітку реакцію громадськості, міжнародників і президента. Він заявив, що не допустить жодного кроку назад у судовій реформі.

Особливо постарались наші стратегічні міжнародні партнери, які пішли на безпрецедентні кроки.

Президент Венеційської комісії виступив зі спеціальним зверненням про недопустимість блокування реформи. Посли Євросоюзу, США та Великої Британії опублікували спільну статтю про необхідність судової реформи з промовистою назвою "Настав час трансформувати Україну".

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Вони ж виступили на телебаченні, де чітко пояснили, наскільки важливою для України є судова реформа, а також як від цього залежать інвестиції та навіть євроатлантична інтеграція.

Завдяки іноземним друзям

За це я хочу подякувати нашим справжнім іноземним друзям, бо без них шанси змінити судову систему були б мізерними. Завдяки цьому Рада суддів була вимушена розблокувати реформу.

Нагадаємо! Вона 23 жовтня визначила 4 претендентів до Етичної ради за квотою суддів.

До речі, ці вибори яскраво продемонстрували, як важливо зберегти вирішальний вплив міжнародників і що було б, якби влада піддалась на шантаж суддів.

Кандидати в Етичну раду

Отже, попри те, що Богдан Моніч розповідав усім про відсутність охочих працювати в Етичній раді, на 3 посади подались 8 кандидатів.



Серед кандидатур в Етичну раду були агенти змін / Фото Pravo

Серед претендентів були як справді достойні судді, так і особи з, м'яко кажучи, сумнівною репутацією. Фундація DEJURE провела їхній аналіз та опублікувала перелік тих, до яких у громадськості було найбільше претензій. У підсумку судді обрали 4 кандидатів – це:

судді Верховного Суду Лев Кишакевич та Тетяна Чумаченко;

суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун;

суддя у відставці Володимир Сіверін з Харківського апеляційного господарського суду.

Серед претендентів були агенти змін

Троє з них мають увійти до Етичної ради. Хто ж ці представники судової влади? Як я казав, серед претендентів були судді, які могли стати справжніми агентами змін та працювати в унісон з авторитетними міжнародниками. Однак цілком прогнозовано вони набрали мінімум голосів.

Зокрема Ганна Вронська з Верховного Суду, яку дійсно можна назвати прогресивною суддею нової генерації набрала аж 2 голоси. А суддя Вищого антикорсуду Віктор Панкулич, який пройшов "сито" міжнародників, отримав лише 1 голос.

Переможцями виборів з понад 20 голосів стали суддя Трясун та суддя у відставці Сіверін, до яких у громадськості є чимало питань.

Що відомо про Трясуна

Суддя Трясун відомий тим, що був у колегії суддів, яка у листопаді 2016 року відпустила з-під варти "беркутівця" Бєлова, якого підозрюють у вбивстві трьох героїв Небесної Сотні у лютому 2014 року. Після цього він зник та досі перебуває в розшуку.

Цікаво! Рідний брат судді Трясун Павло під час Революції Гідності працював командиром полку "Беркуту". У 2012 році Віктор Янукович нагородив його медаллю "За бездоганну службу".

А в Межигір'ї знайшли докази виплат Трясуну з чорної каси, які робили для забезпечення лояльності правоохоронців до влади. Тож виходить, що суддя випустив з-під варти колегу свого рідного брата.



До Трясуна є чимало питань / Фото "Судово-юридичної газети"

Репутація Сіверіна

Ще сумнівнішою є репутація судді у відставці Володимира Сіверіна. Так він ухвалив незаконне рішення на користь забудовника, який отримав землю за відомою "кооперативною схемою" Геннадія Кернеса.

Також його звинувачували у тиску на працівників апарату суду та самих суддів. Зокрема про такий тиск заявляв суддя з його суду Слободін, який має репутацію людини, яка не боїться говорити правду про проблеми системи.

А ще була історія зі спробою Сіверіна омолодитись завдяки рішенню суду. Він подав до суду, де колись був головою 6 однакових заяв з проханням встановити, що він народився на рік пізніше, ніж вказано у паспорті.

Для чого? Це б дало йому можливість ще рік побути суддею. Однак після розголосу він відмовився від цієї ідеї та у травні 2021 року пішов у відставку через досягнення граничного віку перебування на посаді судді.

Питання до майнового стану

Виникали питання і до майнового стану його родини та низки подарованої нерухомості. Наприклад, у 2021 році його дочці подарували 6-кімнатну квартиру на 220 квадратів в центрі Харкова.

Ще двоє дітей судді теж отримували цінні подарунки у вигляді нерухомості. Наприклад, 7 об'єктів загальною площею майже 900 квадратів отримав син, квартиру подарували і другій дочці.

Про рівень кандидата яскраво говорить один із фрагментів з його співбесіди. Думаю, очевидно, яку позицію займатимуть ці представники суддів в Етичній раді.

Фрагмент співбесіди Сіверіна: дивіться відео пресслужби РСУ



То виходить, "все пропало" і справжньої реформи знову не буде? Зовсім ні. Завдяки правилу про вирішальний голос міжнародників навіть найодіозніші судді не зможуть істотно вплинути на результат.

Яка роль міжнародних експертів? Нагадую, що від міжнародників номіновані потужні професіонали зі світовим ім'ям, серед яких колишні судді з Великої Британії та США, генпрокурори з Естонії та Німеччини. Саме вони відіграватимуть найголовнішу роль у Етичній раді.

Тому й важливо було сформувати Етичну з будь-якими представниками суддів. Звісно, було б набагато краще, якби вони делегували тих, хто справді хоче змінювати систему, але цього не трапилось.

Замість чергової імітації

Цей вибір суддів вкотре довів, як важливо було відстояти правило про вирішальний голос міжнародників. Інакше ми б отримали чергову імітацію та біг на місці замість справжньої реформи.

Що далі? Тепер, відповідно до закону, голова ВРП повинен сформувати з кандидатів від суддів та міжнародників Етичну раду у складі 6 осіб.

До речі! На цьому етапі Рада суддів теж намагалась "тягнути". Богдан Моніч цілий тиждень не передавав у ВРП інформацію про обраних кандидатів.

Але після чергової зустрічі представниками Офісу Президента та G7 вимушений був відмовитись від ідеї саботажу. Тож ця інформація вже офіційно отримана ВРП і вона має 5 днів, щоб призначити Етичну раду.

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Якщо вона не зробить цього, то закон передбачає її автоматичне формування з перших трьох кандидатів з двох списків – від суддів та міжнародників. Тож найближчим часом Етична рада запрацює і це – безумовна перемога.

Однозначно, ще будуть тисячі спроб блокувати чи викривити судову реформу, але рубікон пройшли і дійсно настав час трансформувати Україну.