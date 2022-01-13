Стартап с украинскими корнями OneNotary привлек инвестиции в 1,75 миллиона долларов

Компания OneNotary, основанная украинской командой, привлекла 1,75 млн долларов венчурного финансирования для развития инфраструктуры онлайн нотаризаций в США

OneNotary – платформа онлайн-нотаризаций в США, основанная украинской командой, привлекла 1,75 млн долларов венчурного финансирования. Основными инвесторами являются TMT Investments, Adventures Lab VC, Digital Future VC, U.Ventures GoodPaper Venture.

Компания планирует использовать привлеченный капитал для усовершенствования решения для бизнеса, системы обнаружения угроз мошенничества, ускорения процесса подготовки документов с привлечением AI. Также инвестиции будут направлены на реализацию эффективной маркетинговой стратегии, задача которой – расширить потенциал рынка.

"Миссия нашей компании – помочь предприятиям ускорить закрытие сделок, предлагая интеграцию онлайн-нотариального заверения документов в их рабочие инструменты. На данный момент никто в отрасли не может предоставить такое простое бесшовное решение, которое разработали мы" – рассказывает Иван Зиньков, СЕО OneNotary.

Платформа была основана в 2020 году в период обострения эпидемиологической ситуации. До COVID всего несколько штатов разрешали онлайн-нотариальное заверение. Сейчас это возможно в 39 штатах. Дистанционное нотариальное заверение документов является проверенной технологией и делает транзакцию более надежной, чем офлайн, благодаря записи аудио/видео, проверке идентификатора подписчика и цифрового запечатывания документов с защитой от несанкционированного доступа.

Нотариальное заверение требуется во всех сферах, будь то недвижимость, покупка автомобилей или образование. Каждая отрасль, штат и даже каждый округ имеют свои собственные правила и процедуры, к примеру, требуя 2-3 свидетеля, или нотариуса, владеющего языками для испано/франко/немецкоязычных клиентов. OneNotary успешно покрывает все эти запросы, имея в своей системе более 10 000 нотариусов со всех штатов.

Основатель венчурного фонда Adventures Lab Руслан Тимофеев рассказывает, что revenue стартапа только за последний год увеличился в 10 раз. Но это не единственный фактор, который повлиял на решение украинского фонда вложить средства в проект.

"Помимо высокого спроса на продукт, о котором говорят все показатели, важно понимать, что из себя представляет команда проекта. Ребята прошли испытание "легкими деньгами" и отклонили предложение о покупке от одного из крупных американских игроков в legaltech, которое многие сочли бы очень выгодным. И это в тот момент, когда они работали на пределе возможностей, покинув свою финансовую зону комфорта. Такая преданность проекту демонстрирует стремление и дальше развивать его самостоятельно", – рассказывает Руслан Тимофеев.

Команда OneNotary активно работает над тем, чтобы нотариальное заверение документов онлайн стало стандартом для рынка США. В амбициозных планах – покорение международного рынка.