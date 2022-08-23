Стартовал второй саммит Крымской платформы: онлайн-трансляция

Сегодня в Украине начался второй саммит Крымской платформы. Она проходит в онлайн-формате. Ее открыл министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Впервые Крымскую платформу начали в Киеве в 2021 году, чтобы продвигать деоккупацию полуострова. Однако в этом году она особенная из-за того, что Россия начала против Украины полномасштабную войну.

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В этом году Крымская платформа значительно масштабнее

Дмитрий Кулеба отметил, что в этом году на саммит Крымской платформы пришло значительно больше участников, чем в прошлом году.

Президент Владимир Зеленский тоже подчеркнул, что за год возможности Крымской платформы удалось значительно расширить. В прошлом году в ней участвовали 46 иностранных государств и международных организаций, а в этом году – почти 60. Кроме этого, этой осенью Крымская платформа продолжится – в октябре в Хорватии состоится первый парламентский саммит.

Президент подчеркнул, что в Европейский союз Украина войдет вместе с Крымом.

Особенности Второй крымской платформы

Всего в саммите примут участие 40 президентов и премьер-министров различных государств, включая лидеров G7. Кроме этого, впервые присоединились представители Африки и Южной Америки.

Хотя встреча проходит в онлайн-формате, президент Анджей Дуда приехал в Киев лично и сел за стол рядом с Владимиром Зеленским. Свое обращение Дуда начал на украинском языке. Он подчеркнул, что Крым-это Украина и всегда ею будет.

Он напомнил некоторым странам, что они молча согласились с оккупацией полуострова и продолжали вести бизнес с россией, вспомнил и Северный поток-2. Президент Польши подчеркнул, что после всех военных преступлений россии против Украины в любом случае нельзя возвращаться к тем отношениям с агрессором, которые были еще 23 февраля. И нужно вернуть все территории Украины, вместе с Крымом.

Дуда признался, что не бывал в Крыму, но знает, что это волшебное место. В 2022 году он как никогда верит, что Владимир Зеленский покажет ему Крым.

Второй саммит Крымской платформы: смотрите видео