Стартовали онлайн-переговоры Украины с Россией

Украинская делегация 1 апреля начала переговоры с российской. На этот раз они происходят онлайн.

Информацию о начале переговоров подтвердил 24 каналу советник главы ОП Михаил Подоляк.

Кстати Несмотря на требование капитуляции, Украина осталась на переговорах с Россией, – Нуланд

Как прошли предварительные переговоры

Предыдущий раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта. Украина передала России предложения по договору о гарантиях безопасности.

Там указано, что Украина не будет вступать в оборонные союзы, но требует гарантий по аналогам 5 статьи НАТО. Среди возможных государств-гарантов предлагают страны Совбеза ООН, Китай, Турцию, США, Францию, Германию, Израиль, Канаду, Италию.

Украинская делегация предлагает 15 лет проводить переговоры с Россией о статусе Крыма. Военного пути при этом не допускают.

Кстати – Брифинг украинской делегации после переговоров с Россией: