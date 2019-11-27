Грузия возглавила Совет Европы на полгода
В Совете Европы начинается период председательства Грузии. Государство впервые возглавит международную организацию. Среди ее приоритетов на время председательства – защита окружающей среды и внедрение дружественной к детям судебной системы.
27 ноября 2019 года начинается период председательства Грузии в Комитете министров Совета Европы – основном руководящем органе этой организации. Об этом сообщили на сайте Совета Европы.
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Церемония передачи председательства Грузии от Франции состоится в Страсбурге. В ней примет участие министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Период председательства государства продлится до 15 мая 2020 года.
Приоритеты Грузии на время председательства
- Права человека и защита окружающей среды;
- Привлечение общественности к принятию решений;
- Дружественная к детям судебная система (по привлечению лучшего опыта реституционного правосудия);
- Укрепление демократии через образование, культуру и молодежные программы.
После безусловного снятия санкции с России в июне 2019 года Совет Европы находится в кризисе. Идут разговоры о реформировании организации, к разработке будет привлечен Комитет министров – орган, в котором будет председательствовать Грузия.
О государствах, которые возглавляют Совет Европы
- В Совет Европы входит 47 стран-членов.
- По очереди, в алфавитном порядке страны возглавляют комитет министров Совета Европы.
- Государства-главы сменяют друг друга дважды в год – в середине мая и в середине ноября.
- Во время церемонии передачи председательства страна, которая принимает председательство, представляет свои приоритеты, а та, которая его завершает – представляет отчет об итогах работы за последние шесть месяцев.
- Грузия вступила в Совет Европы в 1999 году.