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      Грузия возглавила Совет Европы на полгода

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      С 27 ноября Грузия председательствует в Совете Европы / eurointegration.com.ua

      В Совете Европы начинается период председательства Грузии. Государство впервые возглавит международную организацию. Среди ее приоритетов на время председательства – защита окружающей среды и внедрение дружественной к детям судебной системы.

      27 ноября 2019 года начинается период председательства Грузии в Комитете министров Совета Европы – основном руководящем органе этой организации. Об этом сообщили на сайте Совета Европы.

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      Церемония передачи председательства Грузии от Франции состоится в Страсбурге. В ней примет участие министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Период председательства государства продлится до 15 мая 2020 года.

      Приоритеты Грузии на время председательства

      • Права человека и защита окружающей среды;
      • Привлечение общественности к принятию решений;
      • Дружественная к детям судебная система (по привлечению лучшего опыта реституционного правосудия);
      • Укрепление демократии через образование, культуру и молодежные программы.

      После безусловного снятия санкции с России в июне 2019 года Совет Европы находится в кризисе. Идут разговоры о реформировании организации, к разработке будет привлечен Комитет министров – орган, в котором будет председательствовать Грузия.

      О государствах, которые возглавляют Совет Европы

      • В Совет Европы входит 47 стран-членов.
      • По очереди, в алфавитном порядке страны возглавляют комитет министров Совета Европы.
      • Государства-главы сменяют друг друга дважды в год – в середине мая и в середине ноября.
      • Во время церемонии передачи председательства страна, которая принимает председательство, представляет свои приоритеты, а та, которая его завершает – представляет отчет об итогах работы за последние шесть месяцев.
      • Грузия вступила в Совет Европы в 1999 году.
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      Теги: Новости политики Новости Грузии
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