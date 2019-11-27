Грузия возглавила Совет Европы на полгода

В Совете Европы начинается период председательства Грузии. Государство впервые возглавит международную организацию. Среди ее приоритетов на время председательства – защита окружающей среды и внедрение дружественной к детям судебной системы.

27 ноября 2019 года начинается период председательства Грузии в Комитете министров Совета Европы – основном руководящем органе этой организации. Об этом сообщили на сайте Совета Европы.

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Церемония передачи председательства Грузии от Франции состоится в Страсбурге. В ней примет участие министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Период председательства государства продлится до 15 мая 2020 года.

Приоритеты Грузии на время председательства

Права человека и защита окружающей среды;

Привлечение общественности к принятию решений;

Дружественная к детям судебная система (по привлечению лучшего опыта реституционного правосудия);

Укрепление демократии через образование, культуру и молодежные программы.

После безусловного снятия санкции с России в июне 2019 года Совет Европы находится в кризисе. Идут разговоры о реформировании организации, к разработке будет привлечен Комитет министров – орган, в котором будет председательствовать Грузия.

О государствах, которые возглавляют Совет Европы