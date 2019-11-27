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      Грузія очолила Раду Європи на півроку

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      З 27 листопада Грузія головує в Раді Європи / eurointegration.com.ua

      У Раді Європи розпочинається період головування Грузії. Держава вперше очолюватиме міжнародну організацію. Серед її пріоритетів на час головування – захист навколишнього середовища та впровадження дружньої до дітей судової системи.

      27 листопада 2019 розпочинається період головування Грузії у Комітеті міністрів Ради Європи – основному керівному органі цієї організації. Про це повідомили на сайті Ради Європи.

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      Церемонія передачі головування Грузії від Франції відбудеться у Страсбурзі. У ній візьме участь міністр закордонних справ Грузії Давіда Залкаліані. Період головування держави триватиме до 15 травня 2020 року.

      Пріоритети Грузії на час головування

      • Права людини та захист навколишнього середовища;
      • Залучення громадськості до ухвалення рішень;
      • Дружня до дітей судова система (із залучення кращого досвіду реституційного правосуддя);
      • Зміцнення демократії через освіту, культуру та молодіжні програми.

      Після безумовного зняття санкції з Росії в червні 2019 року Рада Європи перебуває у кризі. Тривають розмови про реформування організації, до розробки буде залучений Комітет міністрів – орган, у якому головуватиме Грузія.

      Про держави, які очолюють Раду Європи

      • До Ради Європи входить 47 країн-членів.
      • По черзі, за алфавітним порядком країни очолюють комітет міністрів Ради Європи.
      • Держави-голови змінюють одна одну двічі на рік – у середині травня та у середині листопада.
      • Під час церемонії передачі головування країна, яка приймає головування, представляє свої пріоритети, а та, яка його завершує –  подає звіт про підсумки роботи за останні шість місяців.
      • Грузія вступила у Раду Європи в 1999 році.
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      Теги: Новини політики Новини Грузії
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