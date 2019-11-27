Грузія очолила Раду Європи на півроку

У Раді Європи розпочинається період головування Грузії. Держава вперше очолюватиме міжнародну організацію. Серед її пріоритетів на час головування – захист навколишнього середовища та впровадження дружньої до дітей судової системи.

27 листопада 2019 розпочинається період головування Грузії у Комітеті міністрів Ради Європи – основному керівному органі цієї організації. Про це повідомили на сайті Ради Європи.

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Церемонія передачі головування Грузії від Франції відбудеться у Страсбурзі. У ній візьме участь міністр закордонних справ Грузії Давіда Залкаліані. Період головування держави триватиме до 15 травня 2020 року.

Пріоритети Грузії на час головування

Права людини та захист навколишнього середовища;

Залучення громадськості до ухвалення рішень;

Дружня до дітей судова система (із залучення кращого досвіду реституційного правосуддя);

Зміцнення демократії через освіту, культуру та молодіжні програми.

Після безумовного зняття санкції з Росії в червні 2019 року Рада Європи перебуває у кризі. Тривають розмови про реформування організації, до розробки буде залучений Комітет міністрів – орган, у якому головуватиме Грузія.

Про держави, які очолюють Раду Європи