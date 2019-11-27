Грузія очолила Раду Європи на півроку
У Раді Європи розпочинається період головування Грузії. Держава вперше очолюватиме міжнародну організацію. Серед її пріоритетів на час головування – захист навколишнього середовища та впровадження дружньої до дітей судової системи.
27 листопада 2019 розпочинається період головування Грузії у Комітеті міністрів Ради Європи – основному керівному органі цієї організації. Про це повідомили на сайті Ради Європи.
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Церемонія передачі головування Грузії від Франції відбудеться у Страсбурзі. У ній візьме участь міністр закордонних справ Грузії Давіда Залкаліані. Період головування держави триватиме до 15 травня 2020 року.
Пріоритети Грузії на час головування
- Права людини та захист навколишнього середовища;
- Залучення громадськості до ухвалення рішень;
- Дружня до дітей судова система (із залучення кращого досвіду реституційного правосуддя);
- Зміцнення демократії через освіту, культуру та молодіжні програми.
Після безумовного зняття санкції з Росії в червні 2019 року Рада Європи перебуває у кризі. Тривають розмови про реформування організації, до розробки буде залучений Комітет міністрів – орган, у якому головуватиме Грузія.
Про держави, які очолюють Раду Європи
- До Ради Європи входить 47 країн-членів.
- По черзі, за алфавітним порядком країни очолюють комітет міністрів Ради Європи.
- Держави-голови змінюють одна одну двічі на рік – у середині травня та у середині листопада.
- Під час церемонії передачі головування країна, яка приймає головування, представляє свої пріоритети, а та, яка його завершує – подає звіт про підсумки роботи за останні шість місяців.
- Грузія вступила у Раду Європи в 1999 році.