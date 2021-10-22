Чугуевская община образована в июне 2020 года объединением 9 населенных пунктов, в которых проживает почти 40 тысяч жителей. Сегодня в городе проживает более 6 тысяч детей. Среди них 1 100 – с особыми образовательными потребностями.
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Идея создать уникальный центр пришла к главе города Галине Минаевой после звонка одной из матерей Чугуева.
"Она рассказала, что у нее ребенок с инвалидностью и спросила, где она может в городе получить элементарные услуги массажа. Тогда мы с коллегами сели и задумались, что, действительно, сегодня необходимо этот вопрос более детально изучить и продумать, как в маленьком городе мы можем организовать оказание этой услуги", – вспомнила Галина Минаева.
Заброшенную школу превратили в современный центр реабилитации / Скриншот из программы "Пліч-о-пліч"
Изучили, подумали – нашли финансирование. С 2018 года в Чугуеве начали работу сразу 2 коммунальных заведения:
- Инклюзивно-ресурсный центр;
- центр комплексной реабилитации для детей с инвалидностью "Шанс".
Оба разместились в помещении бывшей школы.
Сначала, когда мы начали принимать первых детей, это было в формате такого "цыганского радио", можно сказать. Мы тесно сотрудничаем с нашей местной больницей и частично они к нам направляли детей
Как проходят занятия
В центре с малышами работают физические терапевты, реабилитологи, врач-педиатр. Семьи консультируют по занятиям дома, чтобы максимально развивать физические, умственные, социальные и профессиональные способности детей.
Если "Шанс" специализируется на физической реабилитации, то Инклюзивно-ресурсный центр – сопровождает процесс обучения. Прежде всего специалисты центра оценивают общее развитие ребенка. При первой встрече очень важно найти к ней подход и найти общий язык.
"Шанс" специализируется на физической реабилитации / Скриншот из программы "Пліч-о-пліч"
"Бывает такое, что к нам приходят родители очень взволнованные: "Мой ребенок с особой потребностью, что-то надо делать". А когда мы знакомимся с ребеночком, изучаем, то все в норме. Поэтому мы проводим консультации с родителями, рассказываем об их ребенке", – отметила практическая психолог Елена Ушкаленко.
Если определенная помощь или коррекция таки нужна – центр предоставляет все рекомендации.
Сотни детей получают качественные услуги по развитию / Скриншот из программы "Пліч-о-пліч"
Классы обустроены современным инвентарем / Скриншот из программы "Пліч-о-пліч"
"Вместе с учителями составляем индивидуальную программу развития ребенка, адаптируем и модифицируем учебные программы, определяем необходимые средства специальной коррекции детей", – отметила директор Инклюзивно-ресурсного центра Марина Оринко.
В центре работают психологи и логопеды. Есть зоны для групповых занятий, получения бытовых навыков, развивающие игры.