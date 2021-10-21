Винницкие школьники и школьницы соревнуются в конкурсе, победителем которого является прежде всего окружающая среда. Они сортируют мусор и изучают погоду.

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Сортировка отходов

Старшеклассники даже обучают малышей из детсада ответственному отношению к отходам. Рассказывают, что батарейки, например, необходимо складывать в отдельный контейнер, потому что они наносят очень большой вред природе.

Импровизированное занятие происходило на сортировочной станции, которую сами школьники и обустроили.

Мы поговорили с директором и решили, что мы сможем из этого помещения сделать экостанцию, на которую могли бы приносить свой отсортированный мусор как жители микрорайона, так и школьная община. Богдан Голембьевский Президент школы №20

Отсортированные отходы забирает компания, с которой заключили соглашение. Открытие сортировочной станции – один из проектов-победителей школьного конкурса ученических экологических инициатив.

Приучают к экологическому порядку целый микрорайон. Директор успехам школы радуется. Он показал еще один экопроект-победитель.

Удивительный экосад

Проект назывался "Школьный двор – зеркало микрорайона".

Мы планировали вместе с ученическим самоуправлением превратить в рекреацию, зеленую зону нашего заведения, создав здесь такой зеленый класс,

– рассказал директор школы №20 Олег Слушный.

Там расставили скамьи, чтобы учиться под открытым небом, заложили экосад. Зеленые насаждения разных пород учитель биологии может использовать как демонстрационный материал во время объяснения той или иной темы.

Даже тропинки в этом саду – не обычные, а со своей философией. Этакий природный релаксатор.

Для сада закупили камешки разной породы, фракции, диаметра и выложили из них разные дорожки. Дети на уроках физической культуры или во время отдыха на территории учебного заведения могут ходить в носках или в легкой обуви – так помассируют себе ступни.



Каменные тропинки в саду / Скриншот из видео

Подробнее о конкурсе проектов

В департаменте образования возникла идея начать конкурс проектов, благодаря которому молодежь могла бы присоединиться к решению экологических проблем города.

Очень интересные проекты. Детей волнуют именно переработка мусора, компостирование, просветительские мероприятия по сохранению окружающей среды. В результате реализации проектов было создано несколько экоклассов, несколько исследовательских центров на улице. Оксана Яценко Директор департамента образования Винницкого городского совета

В конкуре 2 этапа:

школьный;

городской.

По сумме финансирования проекты поделили на большие и малые. Писать их дети могут, начиная с 5 класса – индивидуально или в группах.

Есть примеры проектов, когда дети улучшают экологическую ситуацию не только на территории собственного заведения, но и на окружающих прилегающих территориях,

– рассказала 10-классница школы №19 Дарья Бецкова.

Парк-музей Подольского камня

В этом парке собраны образцы наиболее выдающихся каменных кристаллических пород Винницкой области и вообще Украины.

"Придумали это случайно. Очень давно в школу завезли большие глыбы камней. Мы узнали, что они довольно редкого и интересного происхождения. Начали искать, нашли и уже заказали. Привезли еще больше камней, они у нас стали такими интересными экспонатами", – отметила Бецкова.



Каменные кристаллические породы в парке / Скриншот из видео

Там есть более 100 экспонатов. Их все искали и заказывали дети, у коллекционеров и через интернет. Так школьный конкурс помог создать настоящий ботанический сад в миниатюре.

Парк используют для отдыха, экскурсий и уроков биологии. Кроме того, ученикам интересно прийти, пофотографироваться.

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Компостирование

Интересно, что одни проекты-победители постепенно дают старт другим. Чтобы не сжигать листья и траву из своего каменного парка, в школе воплотили еще одну инициативу – компостирование.

У нас были отходы от парка. Мы это все постоянно убирали. И когда мы думали над проектом, возникла такая идея,

– отметила 10-классница школы №19 Яна Гончарук.

Благодаря конкурсу в городе уже реализовали 17 ученических экологических проектов. Ежегодно из бюджета общины на них выделяют по 300 тысяч гривен.

В 2020 году за модель привлечения молодежи к преодолению экологических вызовов Винница победила в конкурсе "Лучших практик местного самоуправления".

Уроки под открытым небом

В школе №10 обустраивают также экологический центр под открытым небом.

"Будет зеленый класс, где будут проводить уроки. Дети смогут проводить время на свежем воздухе. Здесь будет метеорологическая станция с экранчиком, будут показывать различные климатические показатели: направление ветра, температура, влажность воздуха. Когда плохая погода – отсюда можно данные перебрасывать на носитель и проводить урок в классе", – рассказала 10-классница школы №10 Виктория Жук.



Прибор, на котором будут показывать различные климатические показатели / Скриншот из видео

По завершении школы авторы проектов передают опеку над ними младшим детям.

Когда я окончу школу, буду приходить смотреть на плод нашей работы,

– заверила Жук.

Дети уже обдумывают новые инициативы для конкурса. Когда видишь, как молодежь занимается проблемами окружающей среды – за будущее планеты становится чуточку спокойнее.