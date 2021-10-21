Вінницькі школярі і школярки змагаються у конкурсі, переможцем якого є насамперед довкілля. Вони сортують сміття та вивчають погоду.

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Сортування відходів

Старшокласники навіть навчають малечу з дитсадка відповідального ставлення до відходів. Розповідають, що батарейки, наприклад, необхідно складати в окремий контейнер, тому що вони завдають дуже великої шкоди природі.

Імпровізоване заняття відбувалося на сортувальній станції, яку самі школярі і облаштували.

Ми поговорили з директором і вирішили, що ми зможемо з цього приміщення зробити екостанцію, на яку могли б приносити своє відсортоване сміття як жителі мікрорайону, так і шкільна громада. Богдан Голембйовський Президент школи №20

Відсортовані відходи забирає компанія, з якою уклали угоду. Відкриття сортувальної станції – один із проєктів-переможців шкільного конкурсу учнівських екологічних ініціатив.

Привчають до екологічного порядку цілий мікрорайон. Директор успіхами школи тішиться. Він показав ще один екопроєкт-переможець.

Дивовижний екосад

Проєкт називався "Шкільне подвір'я – дзеркало мікрорайону".

Ми планували разом з учнівським самоврядуванням перетворити рекреацію, зелену зону нашого закладу, створивши тут такий зелений клас,

– розповів директор школи №20 Олег Слушний.

Там розставили лави, щоб навчатись просто неба, заклали екосад. Зелені насадження різних порід вчитель біології може використовувати як демонстраційний матеріал під час пояснення тієї чи іншої теми.

Навіть стежини в цьому саду – не абиякі, а зі своєю філософією. Такий собі природний релаксатор.

Для саду закупили камінці різної породи, фракції, діаметру і виклали з них різні доріжки. Діти на уроках фізичної культури або під час відпочинку на території навчального закладу можуть ходити в шкарпетках або в легкому взутті – так промасажують собі ступні.



Кам'яні стежини у саду / Скриншот з відео

Детальніше про конкурс проєктів

В департаменті освіти виникла ідея започаткувати конкурс проєктів, завдяки якому молодь могла б долучитися до розв'язання екологічних проблем міста.

Дуже цікаві проєкти. Дітей хвилюють саме переробка сміття, компостування, просвітницькі заходи щодо збереження навколишнього середовища. В результаті реалізації проєктів було створено кілька екокласів, кілька дослідницьких центрів на вулиці. Оксана Яценко Директорка департаменту освіти Вінницької міської ради

Конкурс має 2 етапи:

шкільний;

міський.

За сумою фінансування проєкти поділили на великі і малі. Писати їх діти можуть, починаючи з 5 класу – індивідуально або у групах.

Маємо приклади проєктів, коли діти поліпшують екологічну ситуацію не тільки на території власного закладу, а і на навколишніх прилеглих територіях,

– розповіла 10-класниця школи №19 Дар'я Бецкова.

Парк-музей Подільського каменю

У цьому парку зібрані зразки найбільш видатних кам'яних кристалічних порід Вінницької області і взагалі України.

"Придумали це випадково. Дуже давно до школи завезли великі брили каміння. Ми дізналися, що вони доволі рідкісного і цікавого походження. Почали шукати, знайшли і вже замовили. Привезли ще більше каміння, воно у нас стало такими цікавими експонатами", – зауважила Бецкова.



Кам'яні кристалічні породи у парку / Скриншот з відео

Там є понад 100 експонатів. Їх усі шукали і замовляли діти, у колекціонерів та через інтернет. Так шкільний конкурс допоміг створити справжній ботанічний сад у мініатюрі.

Парк використовують для відпочинку, екскурсій та уроків біології. Крім того, учням цікаво прийти, пофотографуватися.

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Компостування

Цікаво, що одні проєкти-переможці поступово дають старт іншим. Щоб не спалювати листя і траву зі свого кам'яного парку, у школі втілили ще одну ініціативу – компостування.

У нас були відходи від парку. Ми це все постійно прибирали. І коли ми думали над проєктом, виникла така ідея,

– зазначила 10-класниця школи №19 Яна Гончарук.

Завдяки конкурсу у місті вже реалізували 17 учнівських екологічних проєктів. Щороку з бюджету громади на них виділяють по 300 тисяч гривень.

У 2020 році за модель залучення молоді до подолання екологічних викликів Вінниця перемогла у конкурсі "Кращих практик місцевого самоврядування".

Уроки просто неба

У школі №10 облаштовують також екологічний центр просто неба.

"Буде зелений клас, де проводитимуть уроки. Діти зможуть проводити час на свіжому повітрі. Тут буде метеорологічна станція з екранчиком, показуватимуть різні кліматичні показники: напрям вітру, температура, вологість повітря. Коли погана погода – звідси можна дані перекидати на носій і проводити урок в класі", – розповіла 10-класниця школи №10 Вікторія Жук.



Прилад, на якому показуватимуть різні кліматичні показники / Скриншот з відео

По завершенні школи автори та авторки проєктів передають опіку над ними молодшим дітям.

Коли я закінчу школу, приходитиму дивитися на плід нашої роботи,

– запевнила Жук.

Діти вже обмірковують нові ініціативи для конкурсу. Коли бачиш, як молодь переймається проблемами довкілля – за майбутнє планети стає трішки спокійніше.