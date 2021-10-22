Чугуївська громада утворена в червні 2020 року об'єднанням 9 населених пунктів, в яких мешкає майже 40 тисяч жителів. Сьогодні у місті проживає понад 6 тисяч дітей. Серед них 1 100 – з особливими освітніми потребами.

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Ідея створити унікальний центр прийшла до голови міста Галини Мінаєвої після дзвінка однієї з матерів Чугуєва.

"Вона розповіла, що в неї дитина з інвалідністю і запитала, де вона може в місті отримати елементарні послуги масажу. Тоді ми з колегами сіли і задумались, що, дійсно, сьогодні необхідно це питання більш детально вивчити й подумати, як в маленькому місті ми можемо організувати надання цієї послуги", – пригадала Галина Мінаєва.



Закинуту школу перетворили на сучасний центр реабілітації / Скриншот з програми "Пліч-о-пліч"

Вивчили, подумали – знайшли фінансування. З 2018 року у Чугуєві розпочали роботу одразу 2 комунальні заклади:

Інклюзивно-ресурсний центр;

центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю "Шанс".

Обидва розмістились у приміщенні колишньої школи.

Спочатку, коли ми почали приймати перших дітей, це було в форматі такого "циганського радіо", можна сказати. Ми тісно співпрацюємо з нашою місцевою лікарнею і частково вони до нас спрямовували дітей Олександр Лисенко Директор центру комплексної реабілітації "Шанс"

Як відбуваються заняття

У центрі із малечею працюють фізичні терапевти, реабілітологи, лікарка-педіатриня. Родини консультують щодо занять удома, щоб максимально розвивати фізичні, розумові, соціальні та професійні здібності дітей.

Якщо "Шанс" спеціалізується на фізичній реабілітації, то Інклюзивно-ресурсний центр – супроводжує процес навчання. Насамперед фахівчині центру оцінюють загальний розвиток дитини. При першій зустрічі дуже важливо знайти до неї підхід і порозумітись.



"Шанс" спеціалізується на фізичній реабілітації / Скриншот з програми "Пліч-о-пліч"

"Буває таке, що до нас приходять батьки дуже схвильовані: "Моя дитинка з особливою потребою, щось треба робити". А коли ми знайомимось із дитинкою, вивчаємо, то все в нормі. Тому ми проводимо консультації з батьками, розповідаємо про їхню дитинку", – зазначила практична психологиня Олена Ушкаленко.

Якщо певна допомога чи корекція таки потрібна – центр надає усі рекомендації.



Сотні дітей отримують якісні послуги з розвитку / Скриншот з програми "Пліч-о-пліч"





Класи облаштовані сучасним інвентарем / Скриншот з програми "Пліч-о-пліч"

"Разом із вчителями складаємо індивідуальну програму розвитку дитини, адаптуємо та модифікуємо навчальні програми, визначаємо необхідні засоби спеціальної корекції дітей", – зазначила директорка Інклюзивно-ресурсного центру Марина Оринко.

У центрі працюють психологині та логопедки. Є зони для групових занять, отримання побутових навичок, розвивальні ігри.