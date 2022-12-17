Представитель командования Воздушных Сил ВС Украины Юрий Игнат во время телевизионного марафона "Единственные новости" рассказал о причинах масштабной тревоги 17 декабря. Об этом пишет 24 канал.

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Какую угрозу может нести МиГ-31К

Он отметил, что в Украине объявлена воздушная тревога из-за "доброго знакомого МиГ-31К", который является носителем ракет типа "Кинжал". По его словам, эти истребители не так давно покинули территорию Беларуси, но несколько дней назад вернулись обратно.

Они совершают патрульные полеты, контролируя небо над Беларусью, залетая на территорию России.

По информации Игнат, полет МиГ-31К длится около полутора часов.

МиГ-31К является носителем ракеты "Кинжал", которую россияне называют гиперзвуковой. На самом деле это тот же "Искандер", но воздушного базирования,

– отметил Игнат.

Справочно. МиГ-31 – это советский высотный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Этот двухместный и сверхзвуковой самолет, разработанный в 1970-х годах отдельным конструкторским бюро №155

Он также подчеркнул, что сейчас в Украине нет средств, которые могли бы эффективно сбивать ракеты такого типа. Каждый истребитель может нести одну такую ракету, добавил спикер.

Отметим, что масштабная воздушная тревога была объявлена в 11:37. Она продолжалась до 13:06.

Интересно, что Юрий Игнат как раз отмечал, что полет МиГ-31К длится около полутора часов.

Массированная ракетная атака 16 декабря