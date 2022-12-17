Речник командування Повітряних Сил ЗС України Юрій Ігнат під час телевізійного марафону "Єдині новини розповів про причини масштабної тривоги 17 грудня. Про це пише 24 канал.
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Яку загрозу може нести МіГ-31К
Він зазначив, що в Україні оголошено повітряну тривогу через "доброго знайомого МіГ-31К", який є носієм ракет типу "Кинжал". За його словами, ці винищувачі нещодавно покинули територію Білорусі, але декілька днів тому повернулися назад.
Вони здійснюють патрульні польоти, контролюючи небо над Білоруссю, залітаючи на територію Росії.
За інформацією Ігнат, політ МіГ-31К триває близько півтори години.
МіГ-31К є носієм ракети "Кинжал", яку росіяни називають гіперзвуковою. Насправді це той самий "Іскандер", але повітряного базування,
– зазначив Ігнат.
Він також наголосив, що наразі в Україні немає засобів, які б могли ефективно збивати ракети такого типу. Кожен винищувач може нести одну таку ракету, додав речник.
Зазначимо, що масштабну повітряну тривогу оголосили о 11:37. Вона тривала до 13:06.
Масована ракетна атака 16 грудня
- Російські загарбники 16 грудня вкотре завдали масованої ракетної атаки по Україні. Зокрема, російські ракети уразили 9 об'єктів енергетичної інфраструктури та кілька житлових будинків у Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив, що сили ППО України збили 60 із 76 російських ракет.
- Цього разу головною ціллю окупантів був Київ. Росіяни випустили близько 40 ракет по столиці. З них силами ППО було знищено 37.