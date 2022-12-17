Речник командування Повітряних Сил ЗС України Юрій Ігнат під час телевізійного марафону "Єдині новини розповів про причини масштабної тривоги 17 грудня. Про це пише 24 канал.

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Яку загрозу може нести МіГ-31К

Він зазначив, що в Україні оголошено повітряну тривогу через "доброго знайомого МіГ-31К", який є носієм ракет типу "Кинжал". За його словами, ці винищувачі нещодавно покинули територію Білорусі, але декілька днів тому повернулися назад.

Вони здійснюють патрульні польоти, контролюючи небо над Білоруссю, залітаючи на територію Росії.

За інформацією Ігнат, політ МіГ-31К триває близько півтори години.

МіГ-31К є носієм ракети "Кинжал", яку росіяни називають гіперзвуковою. Насправді це той самий "Іскандер", але повітряного базування,

– зазначив Ігнат.

Довідково. МіГ-31 – це радянський висотний винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії. Цей двомісний та надзвуковий літак, розроблений у 1970-х роках окремим конструкторським бюро №155

Він також наголосив, що наразі в Україні немає засобів, які б могли ефективно збивати ракети такого типу. Кожен винищувач може нести одну таку ракету, додав речник.

Зазначимо, що масштабну повітряну тривогу оголосили о 11:37. Вона тривала до 13:06.

Цікаво, що Юрій Ігнат як раз зазначав, що політ МіГ-31К триває близько півтори години.

Масована ракетна атака 16 грудня