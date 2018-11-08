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      Артем Овдиенко

      Стати новим генпрокурором зможе кожен?

      286
      Чи підпише заяву Луценка президент?
      Чи підпише заяву Луценка президент? / Strana.ua

      Вітчизняний генпрокурор напередодні гучно заявив, що за посаду не тримається, тому йде у відставку.

      Я тоді одразу дуже зацікавився цією новиною, з особистих звісно, міркувань. Адже, я так розумію, що посада генпрокурора в Україні це така собі синекура – ти маєш робити гучні заяви перед телекамерами й необов'язково щоб вони були чимось підтверджені. Ти маєш давати гучні обіцянки боротися й викорінювати, маєш декларувати нетерпимість до корупціонерів й обіцяти карати усіх, навіть друзів. Звісно, такого робити потому необов'язково – бо так друзів не залишиться.

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      Відтак я й зацікавився цією вакансією, мені стало цікаво, коли на неї оголосять кастинг, адже я вважаю, що дуже під неї підходжу – усе те перед телекамерами я робити вмію, ну, а те, що я в юриспруденції не тямлю, нічого страшного, бо коли Юрія Луценка призначали, то скасували вимогу про обов'язковість профільної освіти, відтак й тут в мене повний паритет із чинним генпрокурором.

      Тож, аби не прогавити той момент, коли крісло генпрокурора звільниться я скористався своїми нинішніми службовими повноваженнями – а це погодьтеся, чималий плюс в резюме на вакансію генпрокурора, бо вміти перевищувати повноваженнями для наших чиновників то святе, й хто так робити не вміє – то навіщо він у чиновники взагалі йде? 

      Так от, скориставшись своїми нинішніми службовими повноваженнями я відправив листа до Адміністрації Президента із запитом, чи отримали там вже заяву Юрія Луценка із проханням про відставку й чи підписав її президент. Наразі, запит я відправив, але відповіді поки не отримав, чекаю із нетерпінням.

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      Утім, з джерел наближених до чинного генпрокурора – а саме від його прес-секретаря, мені вже відомо, що він таки цю заяву написав, щоправда це не заява про відставку, а заява з проханням піти за власним бажанням. Наче різниці особливої немає, утім певні юридичні нюанси таки є, але ж хто в тому розбирається? 

      Відтак, натепер м'яч на полі президента, він сьогодні у Фінляндії, то ж фізично заяву Луценка ще в руках не тримав, аби підписати. Та й не зрозуміло, що саме він з тією заявою робитиме, як візьме її в руки – чи підпише й відпустить Луценка з посади, на якій той набирає в свій бік все більше негативу, аби ж Президент подере її на шмаття й залишить свого кума на посаді головного законника країни, адже кум-законник напередодні виборів точно не завадить.

      Якщо президент підпише заяву Луценка про звільнення за власним бажанням й потому у Верховній Раді назбирається достатньо за це голосів – пам'ятайте, я перший в черзі на цю вакансію, й за мною просили вже не займати. Жартую, звісно, хто ж мене до тієї вакансії підпустить.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Юрий Луценко Петр Порошенко Публикации
      Источник: 24 Канал
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