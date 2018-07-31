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Статистика смертности в ДТП: Украина среди лидеров в Европе

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Статистика смертности в ДТП
Статистика смертности в ДТП / 24 канал

Украина вошла в десятку стран Европы с самой большой смертностью в ДТП. На наших дорогах ежегодно гибнет 9 человек на 100 тысяч населения.

Рейтинг стран мира по смертности в ДТП составил сайт WorldLifeExpectancy.

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Более 1,3 миллиона человек умирают в дорожно-транспортных происшествиях ежегодно, а более 35 тысяч – только в Америке. Основной причиной является алкоголь,
– говорится в отчете.

По статистике, за первую половину 2018 года в ДТП в Украине погибло уже 1237 человек, за 2017 год – 3432 человека.

В рейтинге европейских стран Украина заняла 6 место. Наибольший уровень смертности на дорогах – в России – 15,85 на 100 тысяч человек. За ней следуют Албания (12,32), Литва (11,34), Беларусь (11,16) и Молдова (9,9).

А вот наименьший показатель смертности в ДТП – в Швеции, Великобритании и Нидерландах – менее 3 на 100 тысяч населения.

Статистика смертності ДТП в Європі

Статистика смертности в ДТП в Европе: Украина в первой десятке

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Теги: Новости Украины Жертвы Инфографика Публикации статистика рейтинги Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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