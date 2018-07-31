Статистика смертності в ДТП: Україна серед лідерів у Європі

Україна увійшла в десятку країн Європи з найбільшою смертністю у ДТП. На наших дорогах щороку гине 9 осіб на 100 тисяч населення.

Рейтинг країн світу за смертністю в ДТП склав сайт WorldLifeExpectancy.

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Понад 1,3 мільйона осіб помирають в дорожньо-транспортних пригодах щороку, а понад 35 тисяч – лише в Америці. Основною причиною є алкоголь,

– йдеться у звіті.

За статистикою, за першу половину 2018 року у ДТП в Україні загинуло вже 1237 людей, за 2017 рік – 3432 особи.

У рейтингу європейських країн Україна посіла 6 місце. Найбільший рівень смертності на дорогах – в Росії – 15,85 на 100 тисяч осіб. За нею йдуть Албанія (12,32), Литва (11,34), Білорусь (11,16) та Молдова (9,9).

А от найменший показник смертності у ДТП – у Швеції, Великобританії та Нідерландах – менше 3 на 100 тисяч населення.



Статистика смертності у ДТП в Європі: Україна у першій десятці

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