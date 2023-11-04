Рупор Путина Дмитрий Песков заверил, что они якобы продолжают так называемую "специальную военную операцию", то есть войну в Украине. Действительно, оккупанты не выводят свои войска, несмотря более 300 тысяч потерь личного состава, пишет 24 Канал со ссылкой на российских пропагандистов.

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Как в России отреагировали на статью Залужного

В своем тексте Главнокомандующий ВСУ объясняет, что война заходит в тупик. Кроме того, затяжная война выгодна России, но не Украине. Также украинский генерал объяснил, что следует искать "новые решения". В частности, привлекать людей к борьбе с врагом, однако, ценить их жизнь и искать технологические решения.

На эти тезисы Валерия Залужного в Кремле отреагировали уже традиционным возражением. Там уверены, что война не зашла в тупик.

Россия последовательно продолжает проведение "специальной военной операции". Все цели, которые ставились, должны быть выполнены,

– заявил Песков.

Он снова говорил, что в Украине якобы не власть, а "киевский режим". Песков убеждал, что якобы нашему государству "уже давно нужно было понять", что якобы Украина "не победит". Кроме того, якобы чем раньше Киев "осознает" это, тем "скорее откроются какие-то перспективы".

Кратко о статье Залужного и реакции мира