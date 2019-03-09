Сім років позбавлення волі: що передбачає нова стаття про незаконне збагачення

Детективи Антикорупційного бюро допомогли розробити нову статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Аби закон вступив в дію потрібно провести його через парламент і вберегти від нинішнього Конституційного суду.

Якщо у очільника уряду, міністрів, народних депутатів, генпрокурора, суддів з'являтиметься майно, яке не відповідатиме легальним доходам, то їх позбавлятимуть волі до семи років з конфіскацією майна. Те саме стаття передбачає за придбання посадовцями маєтків, яхт та літаків на підставних осіб.

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Конституційний суд 26 лютого визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення, яку ухвалили у 2015 році. У своєму рішенні судді написали, що закон порушує презумпцію невинуватості.

Міжнародні партнери також дали свою оцінку скасуванню статті про незаконне збагачення. Вони стверджували, що відчувають себе обдуреними, як і український народ.



Будь-який посадовець витрачає гроші платників податків, тому вони повинні доводити, що не плутають власні гроші з суспільними. Мають показувати людям, зокрема в декларації, що на державній посаді працюють на суспільство, а не на себе.

Страхом корупціонерів завжди була стаття про незаконне збагачення. Наприклад, нещодавно надійшла інформацію, що голова Конституційного суду Станіслав Шевчук готується отримати у власність, користуючись допомогою родичів, велике майно. Цими даними вже володіє Антикорупційне бюро.



Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук

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Очищення Конституційного суду і всього управління державою від тих, хто займався лише незаконним збагаченням, – це головне завдання.

Що означає стаття про незаконне збагачення?Конституційний суд України фактично виправдав усіх підозрюваних у незаконному збагаченні чиновників тим, що скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Через рішення КС, Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності чиновників і депутатів за їх електронними деклараціями.



Згідно зі статтею про незаконне збагачення, чиновники повинні були самі доказувати законність своїх доходів. Тобто, якщо чиновник не міг довести, звідки гроші – він визнавався винним і повинен був сісти до в’язниці.



Проте для правоохоронців не все втрачено, адже у Кримінальному кодексі збереглася стаття 366 про відповідальність за недостовірне декларування. Ця норма також дозволяє ефективно карати будь-якого держслужбовця і депутата.



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