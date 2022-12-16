Местных жителей приглашают присоединиться к протесту. Крестьян призывают бросать яйца в российского президента.

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Путину присвоили звание

Организатор протеста заявил, что крестьянам нужно наградить кого-то высокой наградой, а "общепризнанным" лауреатом премии избрали президента России.

Статую Путина забросали яйцами / Фото AP

По словам автора статуи, есть один человек, который в этом году был абсолютным злом, и это Владимир Путин. Местные присвоили ему звание "Главного пениса года".

Отмечают, что статую впоследствии продадут, а вырученные средства будут направлены в украинские благотворительные организации для поддержки пострадавших от войны.

В Чехии также установили скульптуру для Путина