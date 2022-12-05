Скульптуру гоблина с лицом президента России установили на месте памятника советскому генералу Коневу в Праге. Впоследствии ее продадут на аукционе, а вырученные средства передадут на покупку оружия для Украины.
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Что символизирует скульптура
Арт-объект изображает Путина в образе гоблина, закручивающего газовый кран. По словам Достала, скульптура символизирует абсолютное зло и показывает ответственного за рост цен на энергоносители.
Кстати, скульптура имеет параллели с нацистским лидером Адольфом Гитлером – "Путин-гоблин" тоже держит поднятую в нацистском поздравлении правую руку.
В Праге установили скульптуру Путина-гоблина / Фото ČTK
Организатором создания этого произведения искусства стал инициатор акции "Подарок для Путина" бизнесмен Далибор Дедек. По его словам, скульптура должна стать сигналом для Чехии, что проблема в Украине все еще продолжается и нуждается в решении.
Кроме того, это тоже сообщение для украинцев. Это означает, что Чехия с нами. А еще скульптура посвящена и россиянам, которые "плюнули на свою историю".
Как Чехия помогает Украине противостоять врагу
- 16 ноября палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой назвала "действующий в России террористическим" режим. Депутаты осудили путинскую агрессию против Украины.
- Укроборонпром и Министерство обороны Чехии сообщили о создании совместного оборонного кластера. Такое сотрудничество усилит производство военной техники и увеличит объемы производства боеприпасов разных калибров – как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах.
- Чехия выступила за создание трибунала против России. Соответствующее заявление опубликовал министр иностранных дел Чехии Ян Липовский. По его словам, российское руководство должно ответить за все свои действия.
- Украина и Чехия подписали Совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины. Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Чехией в рамках стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора.