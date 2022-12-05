Скульптуру гобліна з обличчям президента Росії встановили на місці пам'ятника радянському генералу Конєву в Празі. Згодом її продадуть на аукціоні, а виручені кошти передадуть на купівлю зброї для України.
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Що символізує скульптура
Арт-об'єкт зображає Путіна в образі гобліна, який закручує газовий кран. За словами Достала, скульптура символізує абсолютне зло та показує відповідального за зростання цін на енергоносії.
До слова, скульптура має паралелі з нацистським лідером Адольфом Гітлером – "Путін-гоблін" теж тримає підняту в нацистському вітанні праву руку.
У Празі встановили скульптуру Путіна-гобліна / Фото ČTK
Організатором створення цього витвору мистецтва став ініціатор акції "Подарунок для Путіна" бізнесмен Далібор Дедек. За його словами, скульптура має стати сигналом для Чехії, що проблема в Україні все ще триває і потребує вирішення.
Крім того, це також повідомлення для українців. Воно означає, що Чехія з нами. А ще скульптура присвячена і росіянам, які "плюнули на свою історію".
Як Чехія допомагає Україні протистояти ворогу
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- Укроборонпром та Міністерства оборони Чехії повідомили про створення спільного оборонного кластера. Така співпраця посилить виробництво військової техніки та збільшить обсяги виробництва боєприпасів різних калібрів – як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях.
- Чехія виступила за створення трибуналу проти Росії. Відповідну заяву опублікував міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. За його словами, російське керівництво повинне відповісти за всі свої дії.
- Україна та Чехія підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України. Документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чехією в межах стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.