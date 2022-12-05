Скульптуру гобліна з обличчям президента Росії встановили на місці пам'ятника радянському генералу Конєву в Празі. Згодом її продадуть на аукціоні, а виручені кошти передадуть на купівлю зброї для України.

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Що символізує скульптура

Арт-об'єкт зображає Путіна в образі гобліна, який закручує газовий кран. За словами Достала, скульптура символізує абсолютне зло та показує відповідального за зростання цін на енергоносії.

До слова, скульптура має паралелі з нацистським лідером Адольфом Гітлером – "Путін-гоблін" теж тримає підняту в нацистському вітанні праву руку.

У Празі встановили скульптуру Путіна-гобліна / Фото ČTK

Організатором створення цього витвору мистецтва став ініціатор акції "Подарунок для Путіна" бізнесмен Далібор Дедек. За його словами, скульптура має стати сигналом для Чехії, що проблема в Україні все ще триває і потребує вирішення.

Крім того, це також повідомлення для українців. Воно означає, що Чехія з нами. А ще скульптура присвячена і росіянам, які "плюнули на свою історію".

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