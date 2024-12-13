В Министерстве обороны объяснили порядок действий в такой ситуации. Он зависит от способа обновления данных, информирует 24 Канал.

Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово

Так, если статус "в розыске" появился во время использования приложения "Резерв+", необходимо сначала повторно авторизоваться. Если это не помогло, гражданину следует лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы выяснить причины.

В случае, если статус "в розыске" обнаружен при обновлении данных через ЦНАП, также нужно посетить свой ТЦК, чтобы повторно подать необходимую информацию.

Почему вы "в розыске"

В Министерстве подчеркивают, что такой статус присваивается гражданам, которые нарушили правила воинского учета. В частности, это касается лиц:

которые не стали на воинский учет после достижения 25-летнего возраста (или 27-летнего возраста, если это произошло до 18.05.2024 года);

которые были сняты с воинского учета без соответствующих оснований и не зарегистрировались по новому месту жительства;

которые проигнорировали повестку о необходимости явиться в ТЦК для обновления персональных данных без уважительных причин.

Важно. Обновив данные через приложение "Резерв +", военнообязанные граждане могут выполнить норму нового мобилизационного закона. Впрочем, в некоторых случаях мужчине все же нужно дополнительно лично появиться в ТЦК и СП.